L’Opel Mokka GSE vince il “Volante d’Oro 2025”

Il nuovo successo allunga la scia dei premi guadagnati da Opel nel noto concorso.

Foto Opel Official

La nuova Opel Mokka GSE si è aggiudicata il premio “Volante d’Oro 2025“, nella categoria “Best Small Car“, che raccoglie le auto di piccole dimensioni. Il concorso, lanciato nel 1976, è uno dei più prestigiosi in Germania per i nuovi modelli. Da un po’ di anni a questa parte viene promosso dal quotidiano tedesco Bild in collaborazione con la rivista AutoBild. Vincere i suoi riconoscimenti, in una o più delle classi previste, è motivo di orgoglio per i costruttori.

La casa di Rüsselsheim non fa mistero della soddisfazione per il traguardo raggiunto, che conferma un trend felice. Destinataria del “Volante d’Oro” è stata questa volta la Opel Mokka GSE 100% elettrica. Si tratta della più veloce auto di produzione completamente alla spina del “blitz”. Il suo lancio, in anteprima mondiale, è avvenuto all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, dove l’interesse nei cuoi confronti è stato corposo.

Florian Huettl, CEO della casa automobilistica tedesca, esprime la sua soddisfazione per il verdetto, evidenziando come il modello destinatario del riconoscimento porti in strada il know-how acquisito dal brand nel motorsport. L’analisi delle vetture che hanno concorso al premio “Volante d’Oro 2025” è stata eseguita dai lettori e dalla giuria di esperti di AUTO BILD e BILD am SONNTAG. Sulla Opel Mokka GSE si è registrata una convergenza di vedute fra le due anime della commissione. Un motivo in più per gioire, dalle parti di Rüsselsheim.

Foto Opel Official

A colpire di più del veicolo è stata la sua capacità di fornire, in modo “ricaricabile”, le note del piacere di guida. Robin Hornig, caporedattore di AUTO BILD, dice che questa vettura, per i suoi geni da rally, fa rivivere l’era delle hot hatch. Molto apprezzato il suo comportamento dinamico, onesto, diretto e stimolante, sia su strada che in pista. Dopo che i lettori di AUTO BILD e BILD am SONNTAG hanno votato l’auto sportiva da rally da strada per la finale, la Opel Mokka GSE è stata sottoposta alla severa valutazione della giuria di esperti del DEKRA Lausitzring. L’esame per svettare nel concorso “Volante d’Oro” è stato superato a pieni voti e con comodo margine sulla concorrenza.

Ricordiamo che questa vettura gode della spinta di un cuore full electric da 207 kW (281 CV), che conferisce molta energia in accelerazione e ripresa. La coppia immediata di 345 Newton metri regala una risposta piena e diretta, in ogni circostanza. Ottime le metriche, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5.9 secondi e una velocità massima di 200 km/h. Cifre che ne fanno la Opel completamente elettrica di serie più veloce. Grazie alla batteria da 54 kWh, l’autonomia può spingersi fino a 336 chilometri, nel ciclo WLTP. Il design sportivo suscita un certo livello di coinvolgimento sensoriale. Quello appena vinto, con la Mokka GSE, è uno dei 22 premi “Volante d’Oro” portati a casa dal marchio del “blitz”. Ecco i modelli che avevano messo a segno la stessa impresa, negli anni precedenti.

  • 1978 Senator A
  • 1979 Kadett D
  • 1981 Ascona C
  • 1982 Corsa A
  • 1984 Kadett E
  • 1987 Senator B
  • 1990 Calibra
  • 1994 Omega B
  • 1995 Vectra B
  • 1999 Zafira A
  • 2002 Vectra C
  • 2005 Zafira B
  • 2009 Astra J
  • 2010 Meriva B
  • 2012 Zafira Tourer
  • 2015 Astra K
  • 2017 Ampera-e
  • 2020 Corsa-e
  • 2021 Mokka-e
  • 2022 Astra L
  • 2024 Grandland
Foto Opel Official
