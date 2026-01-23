Nuova Maserati Levante: Cassino potrebbe essere la casa per il futuro SUV del tridente

Nuova Maserati Levante è una di quelle auto di cui si parla quando si pensa al futuro della casa automobilistica del tridente. Al momento il suo ritorno non è sicuro mancando conferme ufficiali. Queste però potrebbero arrivare a metà del 2026 quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis e capiremo quanti e quali modelli saranno presenti nella gamma di Maserati.

L’erede di Levante potrebbe essere prodotta a Cassino entro il 2030 ma prima ci vuole piano di Stellantis

Al momento dunque ci dobbiamo affidare alle solite voci di corridoio che dicono che un nuovo SUV Maserati dalle dimensioni simili alla vecchia Levante potrebbe essere prodotto a Cassino entro il 2030. Nello stabilimento ciociaro di Stellantis i vecchi piani prevedevano la produzione di tre modelli su piattaforma STLA Large. Dato che i primi due saranno le nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio, si presume che la terza possa essere proprio la nuova Maserati Levante o come si chiamerà la sua erede. In realtà a proposito di ciò le nostre fonti ci hanno fatto capire che su questo terzo modello non ci sarebbero certezze assolute tanto da non escludere che possa essere dell’altro.

Al momento comunque l’ipotesi più verosimile è proprio quella che si tratti della nuova Maserati Levante. A proposito di questo modello qui in copertina vi mostriamo un render realizzato dal designer indipendente e creatore digitale Moraschini Designer che lo scorso anno aveva provato ad immaginare quello che sarebbe potuto essere lo stile di questo modello quando finalmente sarebbe arrivato sul mercato. Nel frattempo tante cose sono cambiate ma comunque l’idea alla base di questo render è sicuramente affascinante.

Vedremo se alla fine questo modello vedrà la luce e quali saranno i futuri programmi di Maserati che per il momento rimangono in attesa di notizie ufficiali che come abbiamo detto poc’anzi dovrebbero arrivare nel giro di 4 o 5 mesi. Di certo un modello di questo tipo sarebbe molto importante per Cassino che vive un momento difficile e che dovrà aspettare fino al 2028 per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Fino a quel momento la fabbrica vivrà producendo Maserati Grecale e le attuali versioni di Giulia e Stelvio. I sindacato però temono che con il calo della domanda per questi modelli la situazione possa peggiorare ulteriormente e invitano Stellantis ad anticipare il lancio dei nuovi modelli tra cui potrebbe esserci appunto anche una nuova Maserati Levante.