Stellantis, nonostante lo “stipendio buono” non si trovano giovani operai a Mirafiori

Ai cancelli di Mirafiori sembra di essere tornati improvvisamente indietro negli anni, ma con una differenza fondamentale. Tra i candidati operai under 30 non ci sono solo sogni di stabilità, ma anche una bella lista di “paletti” sulle proprie condizioni di lavoro. Per alcuni accettabili, di diritto, in linea con tempi che dovrebbero tutelare e coccolare di più il lavoratore; per altri, invece, semplicemente capricci di ragazzini (viziati, magari?).

Il nuovo AD di Stellantis, Antonio Filosa, ha dato il via alla selezione di 440 operai per far decollare finalmente la linea della Fiat 500 ibrida, ovvero la versione elettrica “passata” al motore termico nel disperato tentativo di superare la soglia dei 100 mila pezzi l’anno.

Mentre le agenzie per il lavoro hanno già raccolto un esercito di circa mille aspiranti tute blu, tra i reparti, i colleghi esperti, la cui età media supera i 55 anni, notano come alcuni aspiranti operai di Mirafiori non abbiano la barba. Stellantis punta molto su giovani e giovanissimi, lasciando in stand-by persino gli over 35. Tuttavia, la missione di rinverdire la fabbrica è un percorso in salita. Molti candidati, durante il colloquio per il contratto in somministrazione, mettono subito le mani avanti volendo evitare il turno di notte o il sabato lavorativo.

Nonostante stipendi lordi che variano dai 2.000 ai 2.600 euro (proprio volendo toccare i massimi), molti giovani fanno retromarcia appena scoprono che la flessibilità richiesta dall’azienda non coincide con la loro. Il fatto che quarant’anni fa i lavoratori fossero disposti a “soffrire” di più, d’altronde, non deve voler dire che oggi debba essere lo stesso. Si progredisce anche nella qualità e nell’aiuto tecnologico sul lavoro, no?

Problema non da poco, mancano figure cruciali come i manutentori. In Piemonte, Unioncamere stima che nell’84% dei casi sia quasi impossibile trovare operai specializzati. Così, con un terzo dei dipendenti attuali pronto ad andare in pensione entro il 2029, il rischio è che Mirafiori si svuoti più velocemente di quanto si riempia. Il lancio del secondo turno per la 500 è previsto per metà marzo, ma le voci di corridoio parlano già di possibili slittamenti a causa della difficoltà nel reperire personale.

Stellantis torna a investire nel manufacturing sotto la guida di Paolo Accastello, ma resta da vedere se la nuova classe operaia sceglierà la sicurezza della busta paga o la libertà del tempo libero. Elementi che, per dirla tutta, non dovrebbero per forza escludersi a vicenda (come vorrebbero gli affaticati e segnati anziani).