Peugeot inaugura il suo “Anno GTi” con un’esposizione eccezionale al salone Rétromobile

Il 2026 segna il ritorno del leggendario marchio Peugeot GTi, con il lancio della nuova E‑208 GTi previsto per la seconda metà dell’anno. Il primo evento clou della stagione sarà il salone Rétromobile, dal 28 gennaio al 1° febbraio, a Parigi Porte de Versailles. In uno stand di 600 m², PEUGEOT celebrerà la storia GTi presentando i modelli iconici che hanno fatto la leggenda, tra cui la gamma PEUGEOT GTi Serie 2 e la mitica 205. Un’occasione unica per gli appassionati di rivivere emozioni storiche e scoprire la nuova generazione GTi.

Nel suo stand, Peugeot celebra la passione GTi, una passione alimentata dal piacere di guida duraturo

A più di quarant’anni dalla presentazione della primissima Peugeot 205 GTi, i modelli storici formano una guardia d’onore per accogliere la loro erede: la nuova E-208 GTi. Più GTi che mai, offre ancora più piacere di guida, prestazioni al top della categoria con i suoi 280 CV, sensazioni uniche e un design discreto ma elegante che incarna il carisma francese dello “stile GTi”. La nuova E-208 GTi viene presentata per la prima volta in Francia nella sua livrea di lancio, il bianco, un omaggio alla vernice iconica della primissima 205 GTi.

Tutti i visitatori sono cordialmente invitati a esplorare lo stand del leone e a condividere la loro passione con i rappresentanti dei club GTi presenti. Potranno anche ammirare un’esposizione unica dedicata all’universo GTi, con motore, volanti, cerchi in lega… e persino una soapbox car GTi! La casa del leone esprime i suoi più sentiti ringraziamenti ai club Peugeot GTi e a L’Aventure Peugeot per la loro collaborazione e il prezioso supporto nel fornire la gamma di veicoli storici esposti nello stand.

La storia delle Peugeot GTi inizia nel 1984 con la 205 GTi 1.6 da 105 CV, una compatta grintosa e raffinata, capace di sfidare auto più grandi e potenti, diventando subito un’icona delle berline sportive. Due anni dopo, la versione 1.6 da 115 CV, potenziata da Peugeot Talbot Sport, consolidò il successo, dimostrando come la 205 GTi fosse un punto di riferimento per prestazioni e dinamica.

Foto Peugeot

Sempre nel 1986 arrivò la 205 GTi 1.9 da 130 CV, con motore più grande e assetto ottimizzato, definendo la versione definitiva e consacrando il modello a mito. Lo stesso anno nacque la 205 CTi, cabriolet con motore 1.6 o 1.9, che univa sportività e stile, conquistando gli appassionati delle piccole scoperte sportive.

Tra le versioni più iconiche ci sono la 205 GTi Dimma, con passaruota accentuati e richiamo alla 205 Turbo 16, e la 205 GTi Griffe, edizione limitata ispirata a Jean Todt, elegante e sportiva. Infine, la 205 Turbo 16, campione del mondo Rally Gruppo B, con motore centrale 1,8 litri turbo e trazione integrale, vincitrice dei titoli mondiali 1985 e 1986, dimostrò come il DNA della GTi potesse eccellere anche sulle competizioni più estreme. Oggi, la nuova Peugeot E‑208 GTi porta avanti questo patrimonio, riprendendo il carattere e l’emozione della leggendaria 205.