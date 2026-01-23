in Jeep

Jeep pubblicizza l’abbassamento dei prezzi negli USA con una nuova campagna

L’iniziativa sottolinea l’impegno del marchio nel connettersi con appassionati e nuovi clienti



Jeep Grand Wagoneer

Il marchio Jeep entra nel 2026 con un nuovo riposizionamento dei prezzi e il lancio della campagna di marketing “Jeep Things”. La gamma 4×4 presenta prezzi di partenza aggiornati, nuove dotazioni di serie molto richieste dai clienti e riduzioni significative su tutta la linea, rendendo libertà, avventura e capacità off-road ancora più accessibili. La campagna include uno spot di 60 secondi diffuso sui social media e canali digitali della casa automobilistica americana di Stellantis, e uno spot di 30 secondi già trasmesso durante le partite di football nel fine settimana scorso. L’iniziativa sottolinea l’impegno del marchio nel connettersi con appassionati e nuovi clienti.

La campagna parla del nuovo riposizionamento dei prezzi del marchio Jeep, offrendo ai clienti un valore maggiore per i loro soldi 

“‘Jeep Things’ non è solo un emozionante promemoria di tutti i modi straordinari in cui i possessori del marchio Jeep possono tracciare la propria strada”, ha dichiarato Olivier Francois, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. “È anche un’opportunità per far sapere ai nostri fan e follower che non dovrebbero confondere capacità e prezzo inaccessibile, e che avventura e libertà sono di serie su ogni veicolo Jeep 4×4”.

 “Per il 2026, su tutta la nostra gamma di SUV, abbiamo prezzi più intelligenti e una maggiore attenzione alle caratteristiche, ai contenuti e alle tecnologie che i nostri clienti apprezzano di più”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep.

Jeep Gladiator Sahara

“Il portafoglio Jeep offre ora una media di oltre 4.000 dollari di valore aggiunto per i clienti, con alcuni modelli, tra cui Grand Wagoneer e Grand Cherokee, che offrono fino a 10.000 dollari di valore aggiuntivo. Dall’accessibile Compass all’iconica Wrangler, ogni nostro modello ora offre più sostanza, più tecnologia e più autenticità ad un prezzo più accessibile”. “Jeep Things” è stato creato in collaborazione con l’agenzia Highdive di Chicago.

