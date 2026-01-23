Jeep Wrangler 2026 trionfa ai J.D. Power 2026 U.S. ALG Residual Value Awards

Jeep festeggia un importante riconoscimento ai JD Power 2026 US ALG Residual Value Awards SM: la Jeep Wrangler 2026 si aggiudica il valore residuo più alto tra i SUV compatti. Il premio, tra i più prestigiosi del settore, valuta quali modelli mantengono la quota maggiore del prezzo di listino originale dopo tre anni di proprietà. Questo riconoscimento conferma la solidità, l’affidabilità e l’apprezzamento sul mercato della Wrangler, sottolineando come Jeep continui a distinguersi per qualità, performance e capacità di mantenere il valore nel tempo, un elemento chiave per gli appassionati di SUV.

Jeep Wrangler ottiene il premio ALG per il massimo valore residuo nel segmento dei SUV compatti

“Il riconoscimento della Jeep Wrangler 2026 ai JD Power ALG Residual Value Awards sottolinea la sua duratura forza sul mercato”, ha dichiarato Jeff Kommor, responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. “Tra i tanti motivi per cui i clienti scelgono una Wrangler ci sono le sue capacità, l’autenticità e il valore a lungo termine, e questo riconoscimento rafforza il motivo per cui rimane il punto di riferimento nel segmento”.

Il marchio Jeep ha iniziato il nuovo anno in modo incredibile con diversi recenti lanci di Wrangler, tra cui la Wrangler Moab 392 2026, ora disponibile per l’ordine in tutti gli Stati Uniti, tra cui California, Massachusetts, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont e Washington. La Wrangler con motore HEMI ha recentemente lanciato la campagna Twelve 4 Twelve del marchio, un lancio annuale di modelli Wrangler buzz mensili che celebrano 85 anni di tradizione off-road. Altri recenti lanci di prodotti includono la Wrangler Whitecap 2026 e la Wrangler 85th Anniversary 2026, con altre edizioni speciali in arrivo.

Separatamente, Jeep ha anche presentato l’edizione limitata Wrangler Willys ’41 2026, ora disponibile con il motore standard a quattro cilindri turbo da 2,0 litri (270 CV) e cambio automatico a otto rapporti o con il motore Pentastar V-6 da 3,6 litri (285 CV) e cambio automatico a otto rapporti. L’allestimento ispirato alla tradizione rende omaggio al veicolo militare Jeep originale della Seconda Guerra Mondiale con l’esclusiva vernice militare in stile olive drab del ’41, cerchi in tinta, inserti interni in pelle, importanti aggiornamenti off-road come il bloccaggio dell’asse posteriore, pneumatici da 33 pollici, paraurti in acciaio e tecnologie moderne.