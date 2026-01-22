Fiat Topolino: nuova offerta con prezzo da 7.550€ con sconto di 2.340€

Fiat ha deciso di puntare forte sulla micromobilità come del resto confermato di recente dal CEO Olivier Francois ed infatti è stata appena annunciata una nuova promozione per Fiat Topolino in Italia. Anticipando di fatto gli incentivi statali, che a quanto pare saranno lanciati prossimamente, la casa torinese ha deciso di offrire ad un prezzo molto conveniente il suo quadriciclo elettrico fin da subito.

Fiat anticipa gli incentivi statali e offre Fiat Topolino con uno sconto di 2.340 euro sul prezzo di listino

Infatti grazie al supporto offerto da Stellantis Financial Services Fiat Topolino viene proposta in offerta al prezzo di 7.550 euro con uno sconto di 2.340 euro sul prezzo di listino con una formula che prevede 35 rate da 39 euro al mese, un primo canone anticipato di 3.356 euro e una rata finale di 4.393 euro. L’offerta è valida fino al prossimo 31 gennaio.

Ricordiamo che Fiat Topolino nel 2025 ha conquistato il mercato risultando di gran lunga il quadriciclo elettrico più venduto in Italia. Non sorprende dunque che Fiat forse già entro fine anno lancerà un secondo quadriciclo elettrico di categoria L7. Praticamente lo scorso anno con circa 4 mila immatricolazioni il veicolo più piccolo presente nella gamma di Fiat ha raggiunto una quota di mercato di quasi il 40 per cento. Numeri importanti che rendono questo modello la vera porta d’ingresso alla mobilità urbana sostenibile per giovani e meno giovani.

La nuova Fiat Topolino si distingue per le sue dimensioni ultracompatte, nettamente inferiori a quelle di un’auto tradizionale, con una lunghezza di soli 2,53 metri, e per un’elevata agilità di guida. La velocità massima, limitata a 45 km/h, la rende perfettamente in linea con la circolazione urbana. Sia nella versione aperta sia in quella chiusa, il veicolo è dotato di una batteria da 5,4 kWh che garantisce fino a 75 km di autonomia e consente una ricarica semplice tramite una normale presa domestica.

Queste caratteristiche permettono alla Fiat Topolino di accedere liberamente alle ZTL e di usufruire del parcheggio gratuito nei centri storici delle principali città. Nonostante le dimensioni ridotte, l’abitacolo risulta sorprendentemente spazioso grazie ai due sedili sfalsati e alle ampie superfici vetrate, che amplificano la sensazione di luminosità e spazio. Con la nuova proposta commerciale, Topolino rende la mobilità elettrica ancora più alla portata, grazie a un canone mensile contenuto e a condizioni chiare. Per conoscerla meglio e ricevere informazioni personalizzate, i concessionari FIAT apriranno le porte sabato 24 e domenica 25 gennaio, offrendo prove su strada e consulenze dedicate.