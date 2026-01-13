Jeep Wrangler 85th Anniversary Edition unisce lo stile tradizionale a capacità leggendarie

Jeep continua le celebrazioni dell’iniziativa annuale “Twelve 4 Twelve”, pensata per ripercorrere 85 anni di eccellenza e leadership nel mondo dell’off-road, presentando il terzo modello in edizione speciale: la Jeep Wrangler 85th Anniversary. Questa versione commemorativa valorizza l’eredità storica del brand, reinterpretandola con contenuti tecnologici attuali, finiture di livello superiore e soluzioni studiate per chi vive l’avventura senza compromessi.

Jeep Wrangler 85th Anniversary rende omaggio alla leggendaria tradizione del marchio, offrendo capacità moderne e dettagli premium

Dopo il lancio della Wrangler Moab 392 avvenuto a novembre e la successiva presentazione della Wrangler Whitecap Model Year 2026 a dicembre, la Wrangler 85th Anniversary Edition rappresenta una tappa significativa nel percorso celebrativo. Il modello unisce tratti stilistici esclusivi a una dotazione ricca e curata, dando vita a un’identità forte e immediatamente riconoscibile, capace di coniugare tradizione e modernità.

“Per 85 anni ininterrottamente, ogni veicolo Jeep è stato costruito con uno scopo, progettato innanzitutto per le capacità, progettato per l’uso nel mondo reale e plasmato sulle esigenze di chi lo utilizza”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “La Wrangler 85th Anniversary Edition riflette questa mentalità intramontabile, traducendosi in dettagli curati e autentici elementi di design che rendono omaggio al passato, pur continuando a offrire sicurezza e capacità per le avventure di oggi”.

L’edizione speciale Jeep Wrangler 85th Anniversary lascia il segno con un audace omaggio alla tradizione americana di Jeep, con la stampa scozzese che cattura l’attenzione, rievocando generazioni di tradizione laboriosa, libertà all’aria aperta e stile classico per l’avventura moderna.

All’interno, gli esclusivi inserti dei sedili con stampa scozzese sfoggiano con orgoglio la targhetta 85th, completata da dettagli scozzesi coordinati sul cruscotto e sul supporto centrale, per un look al tempo stesso avventuroso e iconico. Questi dettagli ispirati alla tradizione sono abbinati a dettagli esclusivi, come il medaglione con la scritta 85th sul cambio e la targhetta portabicchieri, oltre a resistenti tappetini Berber per il pianale e il vano di carico, progettati per resistere alla vita su e fuori strada.

Gli elementi distintivi degli esterni includono esclusivi cerchi da 17 pollici verniciati in Steel Oxide, ganci di traino in bronzo, badge e decalcomanie Blue Agave 85th Anniversary e parafanghi allargati in tinta con la carrozzeria per un aspetto raffinato ma robusto.

Gli optional includono un hardtop stampato nero o in tinta con la carrozzeria, offrendo ulteriori opzioni di personalizzazione direttamente dalla fabbrica. I clienti possono anche passare gratuitamente agli pneumatici all-terrain, migliorando ulteriormente capacità e aspetto.

Debutta anche l’edizione Jeep Gladiator 85th Anniversary che ripropone gli stessi dettagli commemorativi e lo stesso design a quadri ispirato alla tradizione Jeep nell’unico pick-up open-air del settore, offrendo ai clienti ancora più modi per celebrare 85 anni di leggendarie capacità Jeep.



Gli ordini per i nuovi modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator 85th Anniversary 2026 sono ora aperti. Il modello Wrangler 85th Anniversary ha un prezzo di listino consigliato di soli 710 dollari in più rispetto alla Sport S con equipaggiamento comparabile, dotata di Convenience Group e impianto audio Alpine. Il prezzo consigliato per l’edizione 85th Anniversary parte da $ 46.300 (esclusi $ 1.995 di spedizione), mentre il modello Gladiator 85th Anniversary costa solo $ 1.005 in più rispetto alla Sport S Gladiator con equipaggiamento comparabile, con un prezzo consigliato a partire da $ 45.820 (esclusi $ 1.995 di spedizione).

Nei prossimi mesi, altri veicoli del marchio Jeep introdurranno modelli in edizione speciale per l’85th Anniversary, proseguendo le celebrazioni che durano un anno e sottolineando la ricchezza e l’ampiezza della gamma Jeep.