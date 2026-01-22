Stellantis celebra il 50° anniversario del Salone Rétromobile con leggendarie auto d’epoca

Dal 28 gennaio al 1° febbraio Stellantis sarà protagonista alla 50ª edizione di Rétromobile, il prestigioso salone parigino dedicato al mondo delle auto storiche. La manifestazione, in programma negli spazi di Porte de Versailles, riunirà oltre 500 espositori e attirerà circa 150.000 visitatori da tutto il mondo. Il gruppo automobilistico parteciperà all’evento con sei brand, ciascuno rappresentato da uno stand esclusivo: Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Opel, Maserati e Peugeot, celebrando il proprio patrimonio storico e stilistico.

Alfa Romeo promette uno spettacolo mozzafiato, dove oltre alla nuova Tonale e alla 1600 Spider ‘Duetto’ che celebra il suo 60° anniversario, i visitatori potranno ammirare anche la rarissima Alfa Romeo 750 Competizione del 1955, di cui furono costruiti solo due prototipi, e l’Alfa Romeo 33/2 Periscopica (1967), capostipite della leggendaria famiglia ’33’.

Citroën non farà eccezione. Fedele alla sua reputazione di innovatore, il marchio presenterà sette prototipi storici, tra cui uno dei soli tre esemplari sopravvissuti al mondo della Traction Avant 15-6 Cabriolet del 1939, dotata di motore a sei cilindri e presentata per la prima volta esattamente 50 anni fa alla prima edizione di Rétromobile. Accanto a questi tesori, ci sarà ELO, la concept car recentemente presentata al Salone dell’Automobile di Bruxelles, che incarna una visione audace della mobilità futura, attingendo al DNA creativo delle leggendarie concept Citroën .

DS Automobiles presenterà quattro veicoli presidenziali speciali. Dalla DS 21 del Generale de Gaulle (1965) alla DS Presidenziale N°8 (2025) e alla SM Presidenziale (1972), diverse icone automobilistiche della Quinta Repubblica saranno riunite nello stand DS Automobiles, tra cui un’esclusiva DS 21 Pallas, un tempo utilizzata dal Generale de Gaulle. Quest’auto era utilizzata in particolare per i viaggi tra l’Eliseo e la residenza di De Gaulle a Colombey-les-Deux-Églises (Alta Marna). Una ricca mostra fotografica e contenuti video metteranno ulteriormente in luce il rapporto unico tra questi veicoli e la Presidenza francese.

Opel offre uno sguardo affascinante alla sua storia attraverso tre icone dell’automobilismo classico: la Opel Kadett C Coupé (1978), simbolo degli anni ’70: semplice, robusta e antesignana dell’Astra; la Opel Manta 400 Gruppo B Usine (1983), con 275 CV, un motore da 2,4 litri e velocità di oltre 200 km/h in gara; e la Opel Monza GSE (1986), la prima Opel a fregiarsi del marchio GSE, pioniera del lusso sportivo accessibile che continua a caratterizzare il marchio ancora oggi. A queste leggende si uniscono la Opel Astra del 2026, al suo debutto in Francia, e la nuova Opel Mokka GSE, l’auto elettrica più veloce mai costruita dal marchio, che ha stabilito il record di accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi.

Presso Ultimate Supercar Garage (Padiglione 4), l’evento spin-off di Rétromobile dedicato alle supercar moderne, Maserati si unisce ad Alfa Romeo sul palcoscenico parigino nell’ambito del progetto Stellantis BOTTEGAFUORISERIE, che celebra l’eccellenza di entrambi i marchi. In esposizione: la Maserati MCXtrema e la Maserati GT2 Stradale, accanto all’Alfa Romeo Nuova 33 Stradale e all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, icone che incarnano lo spirito delle supersportive da sogno, uniche nel loro genere, che fondono artigianalità su misura, ricerca estetica e prestazioni spinte ai massimi livelli.

Infine, Peugeot apre ufficialmente il suo “Anno GTi” con un’esposizione di grande impatto. A quarant’anni dal debutto della prima GTi, il Leone presenta la nuova PEUGEOT E-208 GTi, mostrata per la prima volta in Francia nella livrea di lancio bianca. A fare da ideale “guardia d’onore” alla novità, sullo stesso stand trovano spazio sette iconiche Peugeot 205 e 208 GTi Serie 2, inclusa la versione originale del 1984, simbolo di una tradizione sportiva senza tempo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di heritage e innovazione, nel padiglione 7.2 di Rétromobile.