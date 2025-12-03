Nuova Alfa Romeo Tonale: ecco cosa sappiamo a dicembre 2025 su design, debutto, motori e prezzi della futura generazione

Nuova Alfa Romeo Tonale è la futura generazione del SUV da non confondere con il recente aggiornamento. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2027 o al massimo nella prima metà del 2028. La produzione avverrà quasi certamente su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. La nuova vettura avrà dimensioni maggiori rispetto al modello attuale. Si parla di una lunghezza superiore ai 4,60 metri vicina a quella dell’attuale Stelvio che a sua volta con la nuova generazione dovrebbe aumentare le sue misure.

Advertisement

Ecco cosa sappiamo su data di debutto, design, motori e prezzi della nuova Alfa Romeo Tonale

Nuova Alfa Romeo Tonale avrà un design molto più sportivo e aerodinamico rispetto la modello attuale. Si dice che piacerà maggiormente agli alfisti più puri rispetto alla versione odierna. Dovrebbe avere uno stile più coupeggiante grazie alla coda tronca nuova caratteristica delle future auto di Alfa Romeo. Il SUV è destinato ad avere un ruolo di primo piano nell’espansione globale del marchio che vedrà nelle nuove Giulia e Stelvio le future top di gamma.

Per quanto riguarda la gamma di motori, per la prima volta la nuova Alfa Romeo Tonale avrà diverse versioni elettriche pure in gamma. Ci sarà spazio anche per l’ibrido mentre appare assai improbabile la presenza di motori termici puri anche se eventuali cambi di normative da parte dell’Europa potrebbero cambiare tutto. Ci sarà un gradito debutto nella gamma della nuova Tonale e cioè la presenza di una versione top di gamma Quadrifoglio non si sa però se ibrida o elettrica.

Advertisement

Per quanto riguarda invece i prezzi, al momento non si sa nulla e sarà così fino al debutto sul mercato. Si ipotizza che a seguito dell’aumento delle dimensioni ci sarà anche una leggera crescita del listino ma su questo certezze le avremo nel corso dei prossimi anni man mano che il progetto prenderà forma. Qui vi mostriamo alcuni render interessanti tra cui qui sopra quello del designer e creatore digitale Ale Masera che immagina così il futuro Tonale.