Maserati 3500 GT rivive in chiave futuristica in un nuovo concept virtuale

Il designer indipendente e creatore digitale Bruno Callegarin nelle scorse ore ha pubblicato sui social un nuovo concept render realizzato con l’Intelligenza Artificiale in cui immagina una sorta di erede spirituale della mitica Maserati 3500 GT. Per chi non lo sapesse o non lo ricorda questa vettura è stata prodotta dalla casa automobilistica del tridente dal 1957 al 1964 quando l’allora capo di Maserati si rese conto che andava sfruttato il nuovo mercato delle Gran Turismo di lusso che con il boom economico dell’epoca si era molto accresciuto.

Ecco come viene immaginata nel mondo virtuale una nuova Maserati 3500 GT

La Maserati 3500 GT nacque con l’obiettivo di unire sportività, lusso e comfort per lunghe percorrenze ad alta velocità, garantendo sicurezza e facilità di guida anche a chi non fosse pilota esperto. La produzione mirava a due vetture al giorno, un salto enorme rispetto ai precedenti modelli da 2-3 unità mensili. Il motore, un 3,5 litri derivato dalla 350S da competizione, erogava 230 CV. Telaio tubolare, sospensioni indipendenti e componenti affidabili garantivano prestazioni elevate. La carrozzeria Touring combinava eleganza e praticità, con interni in pelle, spazio per quattro e bagagli, aria condizionata e optional innovativi come gli alzacristalli elettrici.

Tornando al render di Bruno Callegarin, nelle immagini che vi mostriamo in questo nostro articolo, si vede un modello Maserati moderno, chiaramente ispirato alla storica Maserati 3500 GT, reinterpretata in chiave futuristica. La vettura è una coupé sportiva a due porte, con proporzioni eleganti e filanti. Il frontale è basso e aggressivo, dominato dalla classica calandra Maserati con il Tridente al centro, rivisitata in stile contemporaneo con listelli verticali e fari sottilissimi a LED che conferiscono uno sguardo affilato e tecnologico.

La linea laterale di questa futuristica Maserati 3500 GT è molto pulita e scultorea: cofano lungo, abitacolo arretrato e passaruota pronunciati richiamano le granturismo degli anni ’50 e ’60, ma con superfici tese e aerodinamiche. Le prese d’aria integrate e i cerchi di grande diametro sottolineano la vocazione sportiva del concept.

Nel posteriore, visibile nella seconda inquadratura, spicca una coda compatta e muscolosa, con una firma luminosa orizzontale a tutta larghezza. Il logo Maserati e il Tridente sono ben evidenti, mentre il lunotto e la carrozzeria mostrano soluzioni stilistiche futuristiche, quasi da hypercar elettrica o ibrida.

Nel complesso, il render comunica una fusione perfetta tra heritage e innovazione: lo spirito raffinato e gran turismo della 3500 GT rivive in un concept moderno, lussuoso e altamente prestazionale, perfettamente coerente con il DNA Maserati. Speriamo che in futuro Maserati ci regali qualcosa di altrettanto interessante grazie magari al nuovo programma BottegaFuoriserie in collaborazione con Alfa Romeo dal quale potrebbe arrivare alcune vetture in edizione limitata davvero molto interessanti.