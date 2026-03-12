Dodge Charger Scat Pack da 550 cavalli: la serie di video “Sixpack Powered” svela potenza e prestazioni

Dodge ha deciso di svelare il tipo di informazioni nascoste che gli appassionati di motori aspettano con ansia. Il marchio ha lanciato una serie video in cinque parti, “SIXPACK Powered”, sul suo canale YouTube ufficiale, offrendo agli appassionati uno sguardo dall’interno alla ferocia senza pari della Dodge Charger Scat Pack 2026 e del suo motore SIXPACK biturbo ad alta potenza (HO) da 3,0 litri e 550 cavalli, il propulsore Hurricane più potente in produzione e un punto di forza nella gamma di muscle car moderne e multi-energia di Dodge.

Ad approfondire i dettagli davanti alle telecamere è John O’Malley di Boosted Motorsports , Dodge Badassador e creatore di contenuti di lunga data sulle prestazioni automobilistiche . Non è estraneo al potenziale dell’HO Hurricane, avendone installato personalmente uno sotto il cofano di una classica Dodge Viper, con una potenza di ben 840 cavalli alla ruota.

“Quando John parla del nostro motore SIXPACK ad alte prestazioni, parla per esperienza, non per teoria”, ha affermato Matt McAlear, CEO di Dodge. “La sua autentica credibilità, da vera chiave inglese, offre ai fan un vero sguardo dall’interno sulla potenza, la durata e l’immenso potenziale del motore biturbo a 6 cilindri in linea Hurricane ad alte prestazioni, dando vita alla nuovissima Charger Scat Pack mentre portiamo le prestazioni Dodge a un livello superiore”.

Gli episodi in cinque parti, rapidi e da un minuto, riguardano: Ep. 1: Prestazioni turbo – Scopri il motore biturbo a sei cilindri in linea ad alte prestazioni della Dodge Charger Scat Pack a trazione integrale di serie, dotato di due turbocompressori controrotanti Garrett da 54 mm che erogano fino a 30 psi di spinta reattiva. Scopri come l’intercooler montato sul motore massimizza la potenza riducendo il ritardo. Ep. 2: Erogazione ottimale del carburante – Esplora il sistema di alimentazione ad alta pressione del Charger Scat Pack e scopri come l’iniezione diretta da 5.075 psi e le doppie pompe meccaniche del carburante garantiscono un controllo preciso del carburante sotto carico. Scopri come questa configurazione avanzata migliora l’efficienza della combustione e contribuisce a generare una coppia elevata a bassi regimi.

Ep. 3: Componenti interni completamente forgiati – Scopri cosa serve per costruire un motore in grado di gestire una potenza elevata. Dai pistoni forgiati e un albero motore in acciaio forgiato a un blocco in alluminio closed-deck con cilindri rivestiti in PTWA, scopri come il gruppo propulsore è progettato per garantire resistenza, durata e un’eccezionale potenza per litro. Ep. 4: Da trazione integrale a trazione posteriore – Scopri come il Charger Scat Pack offre due esperienze di guida distinte in un’unica piattaforma. Dai un’occhiata più da vicino al sistema AWD/RWD, al differenziale autobloccante meccanico, al Line Lock e ai componenti della trasmissione che traducono la potenza del turbocompressore in prestazioni reali. ep. 5: Dinamiche di guida.