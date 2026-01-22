Stellantis festeggia cinque anni da leader, con oltre 4,4 milioni di veicoli venduti in Sud America

Nata nel 2021, Stellantis celebra cinque anni di attività in Sud America, tracciando un percorso fatto di crescita continua, solidità industriale e leadership nel panorama automobilistico regionale. In questo arco di tempo, il gruppo ha rafforzato in modo significativo la propria presenza, ampliando la capacità produttiva e lo sviluppo commerciale nei principali mercati del continente. Grazie a una scala industriale sempre più rilevante e a una strategia orientata all’innovazione, Stellantis si è affermata come uno degli attori chiave nella trasformazione della mobilità sudamericana, contribuendo all’evoluzione del settore e alla diffusione di soluzioni più avanzate e sostenibili.

Stellantis sta costruendo una solida tradizione nel settore automobilistico in Sud America

Nata dall’unione di marchi affermati come Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Leapmotor, Peugeot e Ram, tra gli altri, ognuno con una propria identità distintiva e un profondo legame con i clienti, Stellantis sta costruendo una solida tradizione nel settore automobilistico. Insieme, questi marchi formano un vero e proprio ecosistema automobilistico, posizionando l’azienda come una delle più grandi case automobilistiche al mondo, supportata da una profonda conoscenza del mercato sudamericano.

Grazie a questa evoluzione, Stellantis ha raggiunto un traguardo storico nel 2025, diventando il primo produttore in Sud America a superare 1 milione di veicoli venduti in un solo anno. Dal 2021, l’azienda ha registrato una crescita di circa il 22%, superando i 4,4 milioni di veicoli venduti. Solo nell’ultimo anno, un altro record ha rafforzato questa performance: l’esportazione di oltre 158.000 veicoli prodotti in Brasile, a dimostrazione della forza e della competitività del portafoglio Stellantis sui mercati internazionali.

“Tutti questi progressi sono il risultato di una strategia ambiziosa, che si è basata sulla forza e sulla complementarietà dei nostri marchi e ci ha permesso di evolverci costantemente e di assumere un ruolo di leadership nel corso degli anni. Oggi, questa maturità si riflette nella piena autonomia tecnologica e nella capacità di prendere decisioni strutturali a lungo termine, come il ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ fino al 2030, il più grande nella storia del settore nella nostra regione. È così che abbiamo imparato a guardare più avanti, facendo scelte al momento giusto e costruendo percorsi che hanno posto il Sud America in una posizione di rilievo. Anche in un periodo relativamente breve, i risultati sono emersi come conseguenza naturale di questo modo di operare”, afferma Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

La traiettoria di Stellantis nei suoi cinque anni di attività in Sud America è stata caratterizzata anche dall’espansione e dal rafforzamento della sua base industriale. In questo periodo, l’azienda ha investito costantemente nella modernizzazione delle sue attività e ora conta sei stabilimenti industriali nella regione, distribuiti tra Brasile (Betim, Goiana e Porto Real), Argentina (Córdoba ed El Palomar) e Uruguay (Nordex), con unità sempre più tecnologiche ed efficienti, in linea con le esigenze attuali e future dei consumatori.

Oltre alla sua scala industriale, Stellantis vanta un’autonomia tecnologica del 100% in Sud America per supportare pienamente tutte le fasi di sviluppo del veicolo, dal concept alla produzione. La regione ospita centri strategici di ingegneria, progettazione e sviluppo, che riuniscono oltre 4.000 ingegneri, progettisti e tecnici responsabili della trasformazione di idee e concept in soluzioni ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori locali.

“Siamo oltre 30.000 professionisti in Sud America e ogni traguardo raggiunto riflette la dedizione e l’impegno di un team davvero straordinario. In soli cinque anni, abbiamo dimostrato la nostra capacità di raggiungere risultati significativi e di continuare a essere guidati dalla stessa passione che ci ha portato fin qui, spinti anche dall’enorme potenziale che abbiamo ancora da esplorare. Mi congratulo con tutti coloro che fanno parte di questo percorso e contribuiscono quotidianamente a costruire questo percorso verso il successo”, celebra Zola.

Dopo aver completato il suo quinto anniversario, Stellantis si prepara a una nuova fase della sua strategia commerciale e industriale nella regione, con 16 nuovi modelli e aggiornamenti previsti per il 2026, oltre a nuove tecnologie e progetti industriali. Tra i nuovi prodotti figurano l’inedita Jeep Avenger, il Ram Dakota e un nuovo prodotto Fiat, oltre a sei veicoli dotati di tecnologia Bio-Hybrid, rafforzando il suo ruolo di leader nella trasformazione della mobilità in Sud America nei prossimi anni.