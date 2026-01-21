Nuova Alfa Romeo 75: in versione Sport Wagon è ancora più bella

Nei giorni scorsi il creatore digitale Bruno Callegarin ha fatto parlare di se avendo realizzato in un suo render fatto con l’intelligenza artificiale una nuova Alfa Romeo 75. La sua creazione ha ricevuto molti consensi con numerosi siti e testate giornalistiche che hanno pubblicato la sua opera. Il designer indipendente visto il successo ottenuto ha deciso di fare il bis questa volta con una versione Sport Wagon dello stesso modello.

Nuova Alfa Romeo 75 Sport Wagon: il nuovo render che fa sognare i fan del biscione

La parte frontale è davvero molto simile alla precedente creazione di Callegarin. Ovviamente le maggiori differenze le riscontriamo nella parte posteriore. La carrozzeria di questa ipotetica virtuale nuova Alfa Romeo 75 Sport Wagon è verniciata in un rosso intenso, con superfici tese e volumi muscolosi che trasmettono immediatamente un’idea di alte prestazioni. Il frontale è basso e largo, dominato dallo scudetto Alfa Romeo centrale, affiancato da gruppi ottici sottili a sviluppo orizzontale con firma luminosa moderna. Il paraurti anteriore presenta grandi prese d’aria e uno splitter pronunciato, elementi che rafforzano l’impostazione sportiva dell’auto.

La vista laterale di questa nuova Alfa Romeo 75 Sport Wagon evidenzia una linea di cintura alta, passaruota marcati e grandi cerchi in lega dal disegno tipicamente Alfa Romeo, che riempiono completamente gli archi ruota. Il tetto allungato e il montante posteriore inclinato definiscono chiaramente la configurazione Sport Wagon, con un equilibrio riuscito tra praticità e dinamismo.

Advertisement

Nel complesso, l’immagine rappresenta una reinterpretazione moderna e ad alte prestazioni della Alfa Romeo 75 in versione station wagon, con un design che fonde richiami alla tradizione del marchio con soluzioni stilistiche attuali e un forte orientamento sportivo. Insomma si tratta indubbiamente di una rivisitazione della 75 in chiave moderna in una versione sport wagon davvero molto riuscita che accentua il fascino eterno di questo modello che anche oggi farebbe la sua figura qualora fosse presente nella gamma della casa automobilistica del biscione in attesa in questo momento di avere notizie certe sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio.