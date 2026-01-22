Nuovo Fiat Scudo: da febbraio 2026 in vendita anche in Australia

Fiat Professional Australia annuncia il ritorno sul mercato del nuovo Fiat Scudo Serie 3, disponibile nelle concessionarie a partire da febbraio 2026. Il modello si ripresenta come un furgone moderno, efficiente e altamente versatile, pensato per rispondere alle esigenze dei professionisti che operano nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. Caratterizzato da un design aggiornato, soluzioni tecnologiche evolute e un’elevata funzionalità nell’uso quotidiano, lo Scudo Serie 3 punta a offrire un equilibrio concreto tra comfort, praticità e prestazioni, rafforzando la presenza del marchio Fiat Professional nel mercato australiano.

Nuovo Fiat Scudo alimentato da un motore diesel MultiJet3 da 2,0 litri che eroga 110 kW e 370 Nm sbarca in Australia

Il Nuovo Fiat Scudo Serie 3 è progettato per offrire prestazioni ed efficienza in egual misura. Il suo cuore è un motore diesel MultiJet3 da 2,0 litri che eroga 110 kW e 370 Nm, abbinato a un avanzato cambio automatico e-toggle a 8 rapporti per un utilizzo intuitivo. Questa combinazione garantisce cambi di marcia fluidi e un’accelerazione reattiva, mantenendo al contempo un ottimo risparmio di carburante combinato di soli 6,3 l/100 km. Un capiente serbatoio da 69 litri, ideale per le esigenze quotidiane, e sospensioni rinforzate con smorzamento adattivo in base al carico garantiscono stabilità e comfort in tutte le condizioni, sia in città che con carichi pesanti.

Gli esterni del Nuovo Fiat Scudo Serie 3 riflettono il linguaggio stilistico globale di Fiat Professional, coniugando funzionalità e stile moderno. Un frontale audace con il logo Fiat ben visibile e i fari automatici esteticamente accattivanti conferiscono al modello di Fiat un look moderno e sicuro. Il Nuovo Fiat Professional Scudo Serie 3 offre un’eccezionale capacità di carico e accessibilità, grazie alle doppie porte laterali scorrevoli e alle porte posteriori a battente vetrate con apertura a 270°.

Due lunghezze della carrozzeria, SWB (5 m) e LWB (5,33 m), offrono fino a 6,6 m³ di volume di carico, carichi utili superiori a 1,3 t e una larghezza tra i passaruota di 1.258 mm, consentendo di trasportare pallet standard australiani ed europei, con un’altezza del veicolo di 1,94 m. Questo design studiato nei minimi dettagli garantisce a Scudo un’agilità in ambito urbano, pur mantenendo elevate prestazioni per l’uso professionale.

All’interno, il nuovo Fiat Scudo è progettato come un vero e proprio spazio di lavoro su ruote. L’abitacolo offre una posizione di guida simile a quella di un’auto, con un’eccellente visibilità e un accesso ergonomico, creando un’esperienza senza stress anche durante i viaggi più lunghi. Materiali di alta qualità e soluzioni di stivaggio ben studiate, tra cui vani portaoggetti superiori e inferiori, vani portaoggetti sul cruscotto e vani portaoggetti sotto i sedili, offrono praticità senza compromettere il comfort. La configurazione standard a tre posti include una panca doppia per i passeggeri con vano portaoggetti integrato, mentre le varianti Primo aggiungono uno sportello passante nella paratia, estendendo la lunghezza di carico fino a 4 m per la massima versatilità.