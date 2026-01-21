Nuovo Ram Dakota: al via i preordini per il pickup in Brasile

Il nuovo Ram Dakota arriva sul mercato brasiliano nelle versioni Warlock e Laramie, offrendo grandi capacità, lusso e tecnologia. Il Ram Dakota arriva in Brasile per offrire ai consumatori potenza, capacità, lusso e tecnologia in un segmento in cui il marchio non è ancora presente: quello dei pick-up di medie dimensioni. L’inizio di questo nuovo capitolo, ora sotto il marchio Ram, un nome con una grande tradizione e bei ricordi per i brasiliani, avverrà tramite un sistema di pre-ordine per un totale di 750 unità nelle versioni Warlock e Laramie, presentate al pubblico brasiliano al Salone dell’Auto di San Paolo nel novembre 2025.

A partire dalle 9:00 del 21 gennaio, chi fosse interessato ad acquistare il nuovo Ram Dakota potrà preordinarlo presso una delle concessionarie del marchio in tutto il Brasile. La versione Warlock, con un focus più off-road, ha un prezzo consigliato di R$ 289.990 per i preordini, mentre la Laramie, che si distingue per la sua identità visiva con i tradizionali dettagli cromati Ram, è venduta a R$ 309.990 nel lotto iniziale di unità. 460 unità della versione Warlock saranno disponibili nei colori Glacier White, Knox Silver, Graphite Gray e Absolute Black, e 290 unità della Laramie negli stessi colori più Terra Sunrise Orange, esclusiva di questa versione.

“Stiamo avviando i preordini per il nuovo Ram Dakota, offrendo due versioni completamente equipaggiate con design interni ed esterni raffinati e distintivi, consentendo ai clienti di scegliere quella più adatta a loro”, sottolinea Juliano Machado, responsabile Ram per il Sud America.

Il nuovo Ram Dakota si presenta con caratteristiche che lo posizionano in modo estremamente competitivo in un segmento così ricco di concorrenza. Il modello è alimentato dall’efficiente motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm) di coppia, con cambio automatico a otto rapporti. La trazione è 4×4 Auto, che innesta automaticamente l’asse anteriore, oltre alle modalità 4×4 low-range e 4×2, attivabili tramite un comando rotativo elettronico sulla console centrale, nonché al bloccaggio meccanico del differenziale posteriore, attivabile tramite un pulsante.

Come tutti i pick-up Ram, il Dakota offre grande capacità e robustezza, con una capacità di carico fino a 1.020 kg, un traino fino a 3.500 kg e un cassone di carico da 1.210 litri. Il vano di carico è dotato di rivestimento interno, illuminazione a LED interna e sulla terza luce di stop e copertura del cassone. Il portellone posteriore è ammortizzato e dotato di un meccanismo di chiusura elettrico.

Un ricco equipaggiamento di serie conferisce al modello un lusso e una tecnologia notevoli, sia nelle versioni Warlock che Laramie. Tra i vari elementi di spicco dell’equipaggiamento figurano i fari a LED con doppi proiettori, i fendinebbia con funzione cornering e i fanali posteriori a LED. Gli indicatori di direzione sono dinamici, compresi quelli posteriori. Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, la versione Laramie presenta una barra LED anteriore che collega i due fari e visualizza un’animazione al bloccaggio e allo sbloccaggio del pick-up.

Il sistema multimediale da 12,3″ è dotato di Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigazione di bordo, pagine off-road e assistente virtuale. È presente un sistema di telecamere a 540° che consente una visione superiore e tridimensionale del pick-up e rende la carrozzeria trasparente, rivelando così ciò che si trova sotto – da cui il nome 540°. Il cruscotto è un display digitale a colori da 7″ situato accanto al sistema multimediale. Completa il pacchetto tecnologico un caricabatterie a induzione per telefoni cellulari con raffreddamento integrato.

Entrambe le versioni sono inoltre dotate di diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo con avviso di collisione frontale, frenata di emergenza autonoma e rilevamento di pedoni e ciclisti; il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco; il mantenimento della corsia di marcia e l’avviso di traffico trasversale posteriore, quest’ultimo esclusivo della versione Laramie. Il pacchetto di dotazioni di sicurezza è completato da sei airbag, controllo elettronico della stabilità con assistenza alla partenza in salita e controllo in discesa, e freni a disco su tutte e quattro le ruote.

Gli interni del nuovo Ram Dakota vantano un’atmosfera lussuosa, con pannelli della strumentazione e delle portiere rivestiti con rivestimenti di alta qualità e materiali morbidi al tatto, sedili in vera pelle nera sulla Warlock (così come il montante e il rivestimento del padiglione su questa versione) e marrone sulla Laramie, con regolazioni elettriche per i sedili anteriori.