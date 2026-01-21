Fiat festeggia i suoi primi 50 anni in Brasile con super sconti su tutta la gamma

È il 50° anniversario di Fiat in Brasile, ma sono i consumatori a ricevere il regalo! Iniziare l’anno con un’auto nuova di zecca in garage non è mai stato così facile. Fiat, marchio leader nelle vendite in Brasile da cinque anni consecutivi, ha preparato offerte speciali con la prima rata in scadenza a luglio, mese in cui la casa torinese celebra i 50 anni di presenza nel Paese. L'”Operazione Liquidazione Stock” è valida dal 20 al 25 gennaio.

La Strada, che si conferma come il veicolo più venduto in Brasile con oltre 140.000 unità immatricolate nel corso del 2025, continua a distinguersi per il suo eccellente rapporto tra funzionalità, robustezza e convenienza economica. Attualmente il modello beneficia di un bonus commerciale di 4.000 R$ applicato alle versioni Endurance e Freedom, entrambe proposte nella configurazione con cabina “plus”, una soluzione che garantisce maggiore comfort e versatilità sia per l’uso professionale sia per quello privato.

Per i clienti che invece sono alla ricerca di una vettura caratterizzata da un’elevata abitabilità interna e dal bagagliaio più ampio del suo segmento, anche la Cronos viene proposta con condizioni promozionali particolarmente vantaggiose. Le versioni Drive 1.0 MT, Drive 1.3 MT, Drive 1.3 AT e Precision 1.3 AT prevedono infatti un bonus di 5.000 R$ sul prezzo di listino, che può arrivare fino a 12.000 R$ nel caso in cui il cliente scelga di effettuare la permuta di un’auto usata, rendendo l’offerta ancora più interessante dal punto di vista economico.

Infine, anche il Fiorino, nella collaudata e apprezzata versione Endurance, rientra nel programma di incentivi con un bonus dedicato di 6.000 R$, pensato per sostenere sia i professionisti sia le piccole imprese che necessitano di un veicolo commerciale compatto, affidabile e dai costi di gestione contenuti.

Oltre a Strada, Cronos e Fiorino, diverse versioni di Fastback, Scudo, Ducato e Pulse possono ora essere acquistate con la prima rata solo a luglio. Le offerte sono valide in tutto il Brasile presso le oltre 510 concessionarie del marchio sparse in tutto il paese.