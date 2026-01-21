Alfa Romeo partecipa a Rétromobile 2026 con auto iconiche

Si avvicina l’appuntamento con l’edizione 2026 di Rétromobile. L’evento, giunto al cinquantesimo compleanno, potrà contare sulla partecipazione ufficiale di Alfa Romeo. Nello stand del “biscione” saranno esposte tre prestigiose auto storiche del marchio. Un modo per onorare al meglio questa presenza.

Il salone andrà in scena dall’8 gennaio al 1° febbraio, nell’incantevole cornice di Parigi. Ancora una volta si profila un tuffo nella magia delle vetture classiche, con proposte per tutti i gusti: dai modelli meno pretenziosi a quelli più esclusivi. Non mancheranno all’appello neppure le supercar di era recente.

Gli appassionati sono già in fermento, per questo rendez-vous da sogno, che si colloca nell’Olimpo della specialità. Il programma, come sempre, spazierà fra esposizioni, workshop, cerimonie di premiazione, aste ed eventi speciali. La divisione Classiche di Alfa Romeo avrà un ruolo di primo piano a Rétromobile Paris 2026.

Grazie a questa presenza, la straordinaria tradizione del marchio sarà messa in vetrina, con un trio di auto storiche capaci di rappresentare alcuni dei suoi punti di forza, come il design italiano inconfondibile, l’innovazione tecnologica e la dinamica di guida ai massimi livelli.

Alfa Romeo 750 Competizione (Foto Alfa Romeo)

Le Alfa Romeo messe in esposizione, nello stand aziendale, saranno la 1600 Spider “Duetto” del 1966, la 750 Competizione del 1955 e la 33/2 Periscopica del 1967. Ad accompagnarle, nella missione celebrativa, ci penserà la nuova Tonale, per traghettare la narrazione del brand fino ai nostri giorni, nella dimensione del presente.

Il pubblico avrà la possibilità di approfondire il Programma Alfa Romeo Classiche, un’iniziativa di Stellantis Heritage che offre importanti servizi dedicati agli appassionati. Fra questi meritano di essere citati il Certificato di Origine, la Certificazione di Autenticità e il servizio di restauro e manutenzione, nel pieno rispetto delle specifiche d’epoca.

Rétromobile Parigi è una cornice di grande appeal. Non parliamo di un evento qualunque, ma di uno dei più importanti saloni di auto d’epoca al mondo. Per celebrare il suo mezzo secolo di vita, che ricade quest’anno, la qualità del pacchetto sarà ancora migliore, anche se è difficile crescere quando si parte dall’eccellenza.

Al Paris Expo Porte de Versailles, la divisione Alfa Romeo Classiche di Stellantis Heritage si ritaglierà il suo importante spazio di interesse fra gli ospiti. Questo reparto del “biscione” custodisce un patrimonio di eccellenza tecnica, sportiva e stilistica italiana. Una miscela unica, che continua ad essere di ispirazione per il marchio lombardo.

L’appuntamento, per gli alfisti, è al padiglione 7.2, dove non sarà difficile trovare lo stand del cuore, per abbracciare le emozioni elargite dalle tre preziose auto storiche del brand offerte alla visione del pubblico, insieme al SUV forse più noto della gamma attuale. Ad unire idealmente il poker di modelli ci penserà la livrea rossa, storicamente legata alle auto da corsa italiane ed anche alle Alfa Romeo.

Come dicevamo, sul palcoscenico si potrà ammirare la seducente Alfa Romeo 1600 Spider “Duetto”, auto cinematografica che nel 2026 celebra il suo sessantesimo anniversario. Insieme a lei ci saranno la rarissima 750 Competizione, che rimase nella fase di prototipo con due soli esemplari prodotti, e l’Alfa Romeo 33/2 Periscopica, progenitrice della famiglia “33” da corsa.

A Rétromobile 2026, dunque, la casa automobilistica milanese si prepara a rivendicare con forza la sua identità unica nel panorama internazionale, offrendola alla visione e all’approfondimento degli ospiti. Questa forza caratteriale, diventata carisma, si è forgiata in oltre un secolo di modelli iconici, primati sportivi e successi commerciali. Un patrimonio umano e industriale ineguagliabile, che aspetta di essere onorato al meglio, anche nel presente e nel futuro. I vertici aziendali lo sanno benissimo e si stanno muovendo in questa direzione.

Alfa Romeo Tonale (Foto Alfa Romeo) Alfa Romeo 1600 Spider Duetto (Foto Alfa Romeo) Alfa Romeo 33-2 Periscopio (Foto Alfa Romeo) Alfa Romeo 750 Competizione (Foto Alfa Romeo)

Fonte | Alfa Romeo