Volkswagen ID. Cross, il debutto si avvicina: ecco cosa aspettarsi

La nuova Volkswagen ID. Cross 2026, SUV elettrico compatto e accessibile, avrà oltre 400 km di autonomia e design moderno.
Francesco Armenio Autore AutomotivediFrancesco Armenio
20 Gennaio 2026
volkswagen id. cross concept 2025 volkswagen id. cross concept 2025

Il 2026 sarà un anno molto importante per Volkswagen, che si prepara a lanciare diversi modelli elettrici e non. Tra questi spicca il nuovo ID. Cross, un piccolo SUV a zero emissioni destinato ad ampliare l’offerta del marchio tedesco nella fascia più accessibile del mercato.

L’arrivo dell’ID. Cross è previsto per la seconda metà dell’anno e rappresenterà uno dei modelli fondamentali della strategia elettrica del marchio. Prima di questo, però, debutterà la nuova ID. Polo, attesissima rivale delle citycar elettriche di nuova generazione come Renault 5 E-Tech. Subito dopo toccherà proprio al nuovo crossover compatto, pensato per intercettare un pubblico giovane e urbano.

Volkswagen ID. Cross Concept
Dal punto di vista estetico, il modello prenderà ispirazione diretta dalla ID. Polo. Le linee saranno moderne e pulite, con una firma luminosa molto simile e proporzioni compatte ma robuste. Anche l’abitacolo seguirà la stessa filosofia, con un’impostazione minimalista, volante a due razze e doppio display per strumentazione e infotainment. L’obiettivo è offrire un’esperienza coerente con il resto della nuova gamma elettrica Volkswagen, puntando su semplicità e tecnologia.

Per dimensioni, l’ID. Cross si collocherà alla base dell’offerta SUV elettrica del marchio, svolgendo un ruolo simile a quello del T-Cross tra i modelli a combustione. La lunghezza dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,15 metri, con un passo di circa 2,60 metri, soluzione che promette una buona abitabilità interna nonostante le dimensioni compatte.

Il segmento in cui andrà a inserirsi è però tutt’altro che facile. Il nuovo modello dovrà vedersela con avversari agguerriti come Peugeot E-2008, Renault 4 elettrica e la futura Kia EV2, senza dimenticare la concorrenza interna rappresentata dalla Skoda Epiq. Proprio per questo Volkswagen dovrà giocare bene le sue carte, puntando su prezzo, autonomia e qualità percepita.

volkswagen id. cross concept 2025
Sul fronte tecnico, le informazioni disponibili indicano la presenza di due tagli di batteria. Una versione base da circa 38 kWh, pensata per l’uso urbano, e una più capiente da 52 kWh, in grado di superare i 400 chilometri di autonomia. Anche le motorizzazioni dovrebbero ricalcare quelle dell’ID. Polo, con potenze comprese tra 116 e 211 cavalli, così da coprire esigenze molto diverse.

La presentazione ufficiale è attesa per l’estate 2026, momento in cui verranno finalmente svelati anche i prezzi. Volkswagen ha già lasciato intendere che il listino partirà sotto la soglia dei 30.000 euro, fondamentale per rendere competitivo il modello in un segmento sempre più affollato.

