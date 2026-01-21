Volkswagen ID. Cross, il debutto si avvicina: ecco cosa aspettarsi

Il 2026 sarà un anno molto importante per Volkswagen, che si prepara a lanciare diversi modelli elettrici e non. Tra questi spicca il nuovo ID. Cross, un piccolo SUV a zero emissioni destinato ad ampliare l’offerta del marchio tedesco nella fascia più accessibile del mercato.

Advertisement

L’arrivo dell’ID. Cross è previsto per la seconda metà dell’anno e rappresenterà uno dei modelli fondamentali della strategia elettrica del marchio. Prima di questo, però, debutterà la nuova ID. Polo, attesissima rivale delle citycar elettriche di nuova generazione come Renault 5 E-Tech. Subito dopo toccherà proprio al nuovo crossover compatto, pensato per intercettare un pubblico giovane e urbano.

Advertisement

Dal punto di vista estetico, il modello prenderà ispirazione diretta dalla ID. Polo. Le linee saranno moderne e pulite, con una firma luminosa molto simile e proporzioni compatte ma robuste. Anche l’abitacolo seguirà la stessa filosofia, con un’impostazione minimalista, volante a due razze e doppio display per strumentazione e infotainment. L’obiettivo è offrire un’esperienza coerente con il resto della nuova gamma elettrica Volkswagen, puntando su semplicità e tecnologia.

Per dimensioni, l’ID. Cross si collocherà alla base dell’offerta SUV elettrica del marchio, svolgendo un ruolo simile a quello del T-Cross tra i modelli a combustione. La lunghezza dovrebbe aggirarsi attorno ai 4,15 metri, con un passo di circa 2,60 metri, soluzione che promette una buona abitabilità interna nonostante le dimensioni compatte.

Il segmento in cui andrà a inserirsi è però tutt’altro che facile. Il nuovo modello dovrà vedersela con avversari agguerriti come Peugeot E-2008, Renault 4 elettrica e la futura Kia EV2, senza dimenticare la concorrenza interna rappresentata dalla Skoda Epiq. Proprio per questo Volkswagen dovrà giocare bene le sue carte, puntando su prezzo, autonomia e qualità percepita.

Advertisement

Sul fronte tecnico, le informazioni disponibili indicano la presenza di due tagli di batteria. Una versione base da circa 38 kWh, pensata per l’uso urbano, e una più capiente da 52 kWh, in grado di superare i 400 chilometri di autonomia. Anche le motorizzazioni dovrebbero ricalcare quelle dell’ID. Polo, con potenze comprese tra 116 e 211 cavalli, così da coprire esigenze molto diverse.

La presentazione ufficiale è attesa per l’estate 2026, momento in cui verranno finalmente svelati anche i prezzi. Volkswagen ha già lasciato intendere che il listino partirà sotto la soglia dei 30.000 euro, fondamentale per rendere competitivo il modello in un segmento sempre più affollato.