Nuova Alfa Romeo Giulia: in attesa di notizie ufficiali una nuova ipotesi digitale stuzzica la fantasia

La nuova Alfa Romeo Giulia arriverà sul mercato nel corso del 2028 come confermato dal CEO del Biscione Santo Ficili. Le prime informazioni ufficiali sul modello potrebbero arrivare con il nuovo piano industriale di Stellantis che sarà svelato da Antonio Filosa a metà anno. Nel frattempo sul web continuano le ipotesi di appassionati e designer indipendenti su quello che sarà lo stile della futura Giulia in attesa di avere notizie. Al momento infatti non si sa praticamente nulla su questa auto in assenza di teaser, foto spia e notizie ufficiali.

Nuova Alfa Romeo Giulia: un nuovo concept nato per sorprendere è apparso sui social

Ci ha pensato però il creatore digitale Bruno Callegarin che sui social ha pubblicato nelle scorse ore la sua personalissima ipotesi di come potrebbe apparire la nuova Alfa Romeo Giulia. Si tratta di un render realizzato con l’intelligenza artificiale. Il suo autore spiega nel post in cui ha pubblicato queste immagini su Facebook che si tratta di “un nuovo concept che vuole sbalordire e sconvolgere ciò che siamo abituati vedere, un concetto tutto nuovo dove nulla è uguale alla precedente, disegnata per una nuova era Alfa Romeo ed esclusiva sotto molti aspetti stilistici”.

Nelle immagini che vi mostriamo si vede una nuova Alfa Romeo Giulia dal design molto aggressivo e raffinato, caratterizzata da una carrozzeria rosso scuro, superfici scolpite e proporzioni tipiche di un’auto ad alte prestazioni. La linea laterale è filante, con un tetto spiovente in stile fastback, passaruota pronunciati e grandi cerchi in lega dal disegno sportivo. Il frontale, visibile di profilo, suggerisce un’impostazione bassa e larga, mentre il posteriore presenta uno sviluppo muscoloso, con un diffusore importante e gruppi ottici sottili che enfatizzano la larghezza dell’auto.

Advertisement

Nel complesso, l’insieme richiama chiaramente il linguaggio stilistico Alfa Romeo reinterpretato in chiave moderna e futuristica, con un forte accento su sportività ed eleganza. Insomma indubbiamente un’ipotesi che ha un suo perchè a che in parte corrisponde a quello che ci aspettiamo a proposito di questa auto sulla base di quanto emerso fino ad oggi. Si parla infatti di una berlina fastback con coda tronca e design molto sportivo e aerodinamico. Forse è la parte anteriore quella che sorprende di più e si discosta da come effettivamente la futura vettura del biscione potrebbe essere.