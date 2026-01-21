La Fiat Grande Panda sbarca in America Latina ma perde il nome

La Fiat Grande Panda è pronta a fare le valigie per l’America Latina, ma una volta sbarcata in Messico o in Brasile non provate a chiamarla col suo nome europeo. La nuova beniamina di casa Fiat, infatti, a breve verrà ribattezzata per diventare la prossima generazione della Fiat Argo.

Oliver François, CEO globale del marchio, ha infatti un piano ambizioso. Si vuole unificare i portafogli prodotti tra il Vecchio Continente e i mercati latini, così che presto inizieremo a vedere auto quasi identiche su entrambe le sponde dell’oceano.

Costruita sulla piattaforma STLA Small, la stessa che condivide il DNA con la Citroën C3 e, con ogni probabilità, con la futura Peugeot 208, la nuova Argo sarà essenzialmente una Grande Panda ma “in incognito”. In termini di dimensioni, la sostanza non cambia: restiamo sui 3,99 metri di lunghezza, una misura perfetta per sfidare il traffico di Città del Messico o San Paolo.

Tuttavia, prevedibilmente, il passaggio transatlantico comporterà alcuni adattamenti locali che sanno un po’ di dieta estetica. Pare infatti che i clienti sudamericani potrebbero dover dire addio ai colori sgargianti e alle finiture ricercate della versione europea per far spazio a scelte più sobrie, oltre che decisamente più economiche.

Sotto il cofano della nuova Fiat, mentre l’Europa flirta con l’elettrico puro, l’America Latina sembra intenzionata a restare fedele ai vecchi e cari motori Firefly a 3 cilindri da 1,0L e 1,3L. È un po’ come indossare un abito di alta sartoria italiana mantenendo sotto le vecchie, affidabili scarpe da ginnastica. Non è esclusa un’opzione MHEV (la mild-hybrid o ibrido leggero), ma la produzione brasiliana punterà soprattutto sulla sostanza termica.

Una volta su strada, la nuova Grande Panda in “assetto” da Argo dovrà vedersela con rivali storiche come la Seat Ibiza e la Suzuki Swift. Si spera ovviamente che il fascino della Grande Panda possa sopravvivere alla trasformazione.