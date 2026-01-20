Nuova Alfa Romeo Giulia: linea da sportback e carattere sportivo per la futura generazione

Nuova Alfa Romeo Giulia è una delle auto che di certo faranno parte in futuro della gamma della casa automobilistica del biscione. Il suo debutto inizialmente previsto nel 2026 dovrebbe invece avvenire nel 2028 come confermato di recente dal CEO della casa milanese Santo Ficili. Al momento di questa auto non esistono teaser e nemmeno foto spia del prototipo camuffato. Dunque quello che sarà il suo design rimane per il momento avvolto nel mistero. Ovviamente c’è chi giura di aver già visto in anteprima la vettura avendo rapporti stretti con Stellantis.

Nuova Alfa Romeo Giulia: dicono che lo stile potrebbe essere molto simile a questo

Queste persone sostengono che la nuova Alfa Romeo Giulia avrà uno stile abbastanza diverso dal modello attuale abbandonando la classica linea da sedan per abbracciare quella da Fastback. Qui vi mostriamo un render fatto con l’intelligenza artificiale che è stato pubblicato sul forum del sito Autopareri dall’utente GmG che sempre secondo chi dice di aver già visto la vettura in anteprima assomiglia molto a quella che sarà la versione finale del modello.

Ovviamente si tratta di voci e non sappiamo se crederci o meno. Se fosse così comunque in molti tirerebbero un sospiro di sollievo. Infatti se ricorderete per qualche tempo a causa di alcune voci arrivate dalla Francia si era pensato che la futura Giulia si potesse trasformare in una sorta di crossover. A quanto pare però questo pericolo sembra scongiurato.

Ciò che emerge dalle anticipazioni coincide in larga parte con quanto mostrato in copertina, anche se il frontale, secondo le indiscrezioni più attendibili, dovrebbe avvicinarsi molto allo stile dell’Alfa Romeo Tonale Model Year 2026, presentata lo scorso ottobre. Il riferimento è a un design più aggressivo, con ampie prese d’aria nella parte bassa del paraurti e un elemento stilistico continuo capace di unire i gruppi ottici al celebre scudetto del marchio.

Questo linguaggio formale dovrebbe essere condiviso anche dalla futura Stelvio, altro modello di grande importanza per Alfa Romeo, atteso non prima del 2028 e già al centro di forti aspettative da parte di appassionati e addetti ai lavori.

La Giulia voluta da Sergio Marchionne è unanimemente riconosciuta come una delle berline più affascinanti mai prodotte, e le premesse fanno pensare che la sua erede saprà raccoglierne degnamente il testimone. Allo stesso modo, la nuova Stelvio promette grande personalità: i recenti successi di Tonale e Junior, quest’ultima determinante per gli ottimi risultati del 2025, lasciano ben sperare per il futuro del Biscione.