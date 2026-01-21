Jeep Avenger restyling: ecco come potrebbe cambiare il design

Jeep Avenger restyling è la versione aggiornata del SUV che secondo le ultime indiscrezioni arriverà nel corso del 2027. Sebbene la vettura sia un gran successo ed infatti in Italia è stato il sUV più venduto nel 2025, Jeep lavora già alla nuova versione. Si tratta del classico restyling di metà carriera.

Jeep Avenger restyling: un render immagina così il look del SUV aggiornato in arrivo nel 2027

Sulla base delle prime foto spia possiamo dire con certezza che Jeep Avenger continuerà a piacere al pubblico senza grandi rivoluzioni estetiche. Le modifiche principali riguarderanno soprattutto il frontale, leggermente rivisto con uno stile che potrebbe richiamare la nuova Compass, con dettagli aggiornati ma senza stravolgimenti. Anche gli interni riceveranno qualche aggiornamento: ci si aspetta un sistema infotainment più moderno, nuovi rivestimenti e migliorie alla qualità percepita, puntando a un abitacolo più curato e confortevole senza cambiare radicalmente l’impostazione attuale.

Per quanto riguarda i motori, la gamma di Jee Avenger Restyling resterà sostanzialmente invariata. Non sono previste novità significative, se non possibili interventi per migliorare l’efficienza della versione elettrica e incrementare l’autonomia. Non è escluso che venga introdotta una batteria con capacità maggiore, ma al momento non ci sono conferme ufficiali da parte della casa automobilistica americana di Stellantis.

Nei prossimi mesi, l’arrivo di nuove foto spia e ulteriori dettagli ci permetterà di comprendere meglio tutte le novità della Jeep Avenger restyling. Per ora, gli aggiornamenti puntano a perfezionare e valorizzare un modello già apprezzato, senza rivoluzioni radicali. Qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito francese auto-moto.com che immagina così il look rinnovato della versione aggiornata del SUV compatto di Jeep che come sappiamo viene prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Vedremo a proposito di questo atteso modello di Jeep che novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi.