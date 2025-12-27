Nuova Jeep Compass: in arrivo la versione con motore a benzina, ma non per tutti

Nuova Jeep Compass è stata una delle maggiori novità di questo 2025 per Jeep e più in generale dell’intero gruppo Stellantis. La vettura ha iniziato da qualche settimana la sua produzione in serie presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Come sappiamo in Europa questo modello viene proposto in versione ibrida e elettrica al 100 per cento. Non è previsto al momento una versione con motore a benzina puro senza alcuna forma di elettrificazione.

Un motore termico puro è in arrivo per la nuova Jeep Compass ma non per tutti i mercati

A dire il vero però una nuova Jeep Compass con motore a benzina esiste per davvero. Stellantis infatti ha deciso di realizzare una versione di questo tipo della nuova generazione del SUV ma solo per alcuni mercati. Purtroppo in Europa al momento l’arrivo di questa variante non è previsto e dunque chi vuole acquistare il SUV di Jeep non elettrico si dovrà accontentare della versione ibrida. Ricordiamo che al momento sono disponibili le seguenti versioni: e-Hybrid 48V (1.2 turbo benzina da 145 CV), Plug-in Hybrid (1.6 benzina da 195 CV, trazione anteriore) e presto anche da 225 cavalli e Full Electric con diverse potenze (213 CV, 230 CV e 375 CV 4xe integrale).

Come dicevamo però in altri mercati, quelli dei paesi dove ancora l’elettrico è improponibile o quasi, quindi Sud America, Medio Oriente, Nord Africa e forse anche in Europa dell’est, la nuova Jeep Compass disporrà anche del motore a benzina. Infatti secondo indiscrezioni Jeep dovrebbe ampliare la gamma del suo SUV con una versione a motore termico puro da 1,6 litri.

Si tratterebbe del motore EP6 di seconda generazione, un 1.600 sviluppato originariamente in collaborazione tra PSA e BMW. Questo propulsore è già utilizzato sulla Peugeot 3008 II a partire dal 2016 ed è associato al cambio automatico EAT6. La sua potenza si attesta sui 165 cavalli e viene spesso indicato come 1.6 THP 165. Non va confuso con il 1.6 PureTech 180, che eroga 180 cavalli e lavora insieme al cambio automatico EAT8. Questa scelta consentirebbe alla nuova Jeep Compass di offrire un’alternativa più tradizionale a chi preferisce motori a combustione interna.

Questa potrebbe essere una buona notizia per Melfi se dall’arrivo di questa versione sarà interessato qualche mercato “vicino” perchè ovviamente la produzione della versione a benzina avverrebbe proprio li e questo finirebbe per aumentare ancora la produzione nella fabbrica. Anche perchè supponiamo che tale versione sarà molto popolare dove verrà venduta.