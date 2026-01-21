Le 5 auto più sicure del 2026: ecco la classifica

Quando si sceglie un’auto nuova, l’attenzione si concentra quasi sempre su prezzo, design e dotazioni tecnologiche. Nel caso delle elettriche, poi, l’autonomia è spesso l’ago della bilancia. C’è però un elemento che troppo spesso viene sottovalutato, pur essendo fondamentale: la sicurezza. Eppure è proprio questo l’aspetto che può fare la differenza in certe situazioni. Con l’arrivo di sistemi di assistenza sempre più evoluti e una crescente complessità tecnica, il livello di protezione offerto dalle auto moderne è cambiato profondamente. In questo scenario, i test Euro NCAP continuano a rappresentare il riferimento assoluto per valutare quanto un’auto sia davvero sicura.

I risultati più recenti mostrano un dato incoraggiante: i costruttori stanno riuscendo a tenere il passo con l’innovazione, alzando l’asticella della sicurezza generale. Tra i modelli analizzati nel corso del 2025 emerge una classifica che mostra bene questa evoluzione e che permette di individuare le vetture più sicure in circolazione.

Ecco quali sono le auto le 5 auto più sicure del 2025

A distinguersi su tutte è stata la nuova Mercedes CLA. La compatta tedesca ha ottenuto i punteggi più alti in assoluto, imponendosi come riferimento tra le auto familiari. Il risultato è frutto di un lavoro approfondito sulla protezione degli occupanti, ma anche sulla sicurezza di pedoni e ciclisti. Sistemi come il cofano attivo e la frenata automatica di ultima generazione hanno sicuramente fatto guadagnare dei punti importanti. Un risultato che non sorprende del tutto, considerando che già la generazione precedente aveva ottenuto valutazioni eccellenti.

Subito dietro si colloca la MINI Cooper E, che dimostra come anche una citycar possa garantire standard elevatissimi. Nonostante le dimensioni compatte, la versione elettrica della piccola britannica ha convinto nei crash test grazie a una struttura solida e a sistemi di assistenza ben calibrati.

Tra le protagoniste non poteva mancare la Tesla Model 3. La berlina americana continua a distinguersi per l’equilibrio complessivo delle sue dotazioni, con un’attenzione particolare alla protezione dei bambini. Gli aggiornamenti continui ai sistemi di assistenza hanno contribuito a mantenerla ai vertici della categoria, confermando l’approccio evolutivo adottato dal marchio.

Ottimi risultati anche per la Model Y, che si è affermata come il SUV compatto più sicuro dell’anno. A farle guadagnare questo risultato i sistemi di prevenzione degli incidenti e protezione dei passeggeri, che la rendono una delle auto più sicure per le famiglie. Non a caso è uno dei modelli più apprezzati anche dal punto di vista commerciale.

A chiudere questo gruppo troviamo la Smart #5, che si è distinta tra i SUV di grandi dimensioni, ottenendo le cinque stelle Euro NCAP. Parallelamente, la Polestar 3 si è messa in luce come una delle berline di rappresentanza più sicure in assoluto, grazie a un’elevata rigidità strutturale e a risultati eccellenti nella protezione dei bambini.