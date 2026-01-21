Dodge Hornet: in America le ultime unità vendute anche a metà prezzo

Dodge Hornet è uscito ufficialmente di produzione a dicembre 2025 nello stabilimento di Pomigliano. Anche negli Stati Uniti i vertici del marchio hanno confermato l’addio al SUV compatto con le ultime unità presenti nei concessionari. A proposito di queste unità, il sito Carscoops ha segnalato nelle scorse ore che alcune di queste vetture sono protagoniste di forti sconti da parte dei concessionari. Qualcuna addirittura viene proposta a metà prezzo. Evidente la fretta dei rivenditori di sbarazzarsi di queste auto dato che il modello è appena uscito di scena e la notizia si è diffusa anche negli Stati Uniti.

Dopo l’addio ufficiale dal mercato, partita la svendita delle ultime Dodge Hornet nei concessionari americani

In Florida è attualmente disponibile una Dodge Hornet GT AWD del 2024 al prezzo di 19.748 dollari, a fronte di un listino originale di 34.920 dollari. Lo sconto, pari al 43,4%, non è legato ad alcun incentivo speciale e, per chi è disposto a spostarsi, non mancano offerte sotto la soglia dei 18.000 dollari.

Anche altri esemplari nuovi presentano ribassi significativi: modelli con prezzo di listino di oltre 43.000 dollari vengono proposti a circa 24.750 dollari, mantenendo la garanzia di fabbrica completa. Per chi valuta l’ibrido plug-in, in Connecticut si trova una Hornet R/T 2024 con 21.300 km a 22.452 dollari, quasi il 52% in meno. Grazie agli incentivi, il prezzo può scendere fino a 19.452 dollari, con un risparmio complessivo superiore al 58%.

A quanto pare si tratta quasi tutte di auto a km zero o di tipo dimostrativo che però sono ancora coperte dalla garanzia di fabbrica. Non è un segreto che i prezzi elevati abbiano tenuto lontani gli acquirenti dall’Hornet. Ora che sta per abbandonare definitivamente il mercato statunitense, potrebbe essere il momento di accaparrarsene una a un prezzo scontato. Ricordiamo che la Hornet R/T è dotata di trazione integrale, oltre 48 km di autonomia in modalità elettrica, 288 CV (214 kW) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.