Alfa Romeo è protagonista del nuovo format “M2O Morning Club”

Alfa Romeo annuncia la sponsorizzazione del nuovo format radiofonico di Radio M2O “M2O Morning Club”. La notizia è stata data dalla casa automobilistica del biscione con un comunicato stampa apparso sui suoi canali nelle scorse ore. Il format si sviluppa attraverso una serie di appuntamenti domenicali di soft clubbing mattutino, in programma dalle 10.00 alle 15.00, pensati per intercettare la Gen Z, sempre più sensibile ai temi del benessere mentale e della qualità della vita, e i Millennials che amano la musica dance ma preferiscono alternative alla nightlife tradizionale.

Alfa Romeo è protagonista del nuovo format di soft clubbing mattutino in programma presso la Fabbrica del Vapore di Milano

Ogni evento è dedicato a uno specifico genere musicale, selezionato e curato dai Dj’s Host, e propone un’esperienza completa e coinvolgente. Oltre ai DJ set, i partecipanti possono usufruire di diverse attività collaterali, tra cui beauty corner, tarocchi musicali e aree food dedicate, creando un momento di socialità diurna equilibrata e contemporanea. Protagonista sarà Alfa Romeo Junior in versione ibrida Edizione Milano Cortina 2026.

L’Edizione Milano Cortina 2026 si distingue per dettagli estetici esclusivi, finiture curate e tecnologie avanzate a bordo, che includono sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, infotainment connesso e soluzioni pensate per garantire comfort e un’esperienza di guida di alto livello. Questa serie speciale coniuga carattere sportivo, eleganza e innovazione, incarnando concretamente i valori che legano Alfa Romeo ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui il brand è Automotive Premium Partner.

Advertisement

L’iniziativa si inserisce nel progetto Fuori Massena, che porta Radio Deejay, Radio Capital e Radio M2O a uscire dagli studi di Via Massena per incontrare il pubblico dal vivo. Per la prima volta, le tre emittenti GEDI, insieme a OnePodcast, organizzano rassegne semestrali condivise, trasformando la radio in un’esperienza fisica, partecipata ed emozionale.

In questo contesto, Alfa Romeo non si limita all’esposizione dei veicoli: porta il proprio DNA sportivo e culturale in un progetto che parla direttamente alle nuove generazioni, interpretando con autenticità i nuovi stili di vita urbani e valorizzando la mobilità come elemento di esperienza, energia e socialità consapevole.