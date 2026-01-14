Nuova Jeep Compass: per il lancio 2 sessioni di porte aperte in concessionaria

Dopo il recente ingresso in gamma della e-Hybrid Plug-In e il debutto della versione 4xe al Motors Show di Bruxelles, la Nuova Jeep Compass si offrirà alla visione del grande pubblico nelle concessionarie italiane del marchio, in due week-end consecutivi. Le porte saranno aperte, con sessioni dedicate, nei giorni del 17-18 e del 24-25 gennaio. Per chi volesse conoscere da vicino il modello, l’appuntamento dal vivo è appetibile e si avvicina a grande velocità.

Nella più recente veste stilistica, il SUV della galassia Stellantis compie un ulteriore salto in avanti, con capacità off-road affinate e tecnologia all’avanguardia. Con le nuove varianti cresce il ventaglio di scelta, dando alla clientela la possibilità di assecondare in modo ancora più specifico i bisogni personali o familiari. Gli ordini sono già possibili, quindi il viaggio in concessionaria, nei due week-end di porte aperte, potrà essere ottimizzato, in tutti gli showroom Jeep d’Italia.

Ovviamente si potranno puntare gli occhi anche sugli altri SUV della gamma, per chi avesse interessi diversi, ma il ruolo principale, nelle due sessioni, sarà riservato alla Nuova Jeep Compass, che segna così l’ingresso del veicolo nella terza generazione. Come ben sapete, questa vettura è diventata una pietra miliare del successo del marchio in Europa e nel mondo. I volumi di vendita accumulati negli anni sono la migliore cartina di tornasole dell’interesse nei suoi confronti: gli esemplari acquistati sono stati infatti oltre 2.5 milioni su scala globale.

Costruita sulla piattaforma all’avanguardia STLA Medium, la Nuova Jeep Compass si distingue non solo per il design iconico, ma anche per le straordinarie doti dinamiche, per la tecnologia avanzata e la completa libertà di scelta dei propulsori. In ambito motoristico si spazia dagli ibridi efficienti ai cuori alla spina, con alimentazione 100% elettrica. Il ventaglio flutta dalla e-Hybrid da 145 CV alla e-Hybrid plug-in da 225 CV, fino alle versioni completamente elettriche, la cui potenza può spingersi fino a 375 CV, con un’autonomia estesa, per dare massima libertà di movimento.

Fra si punti di forza del modello, nelle varie declinazioni, spicca la sua capacità di assecondare al meglio i bisogni degli utenti, nei diversi contesti operativi: dalle strade urbane alle reti autostradali, passando per gli altri tragitti extra-urbani e per le avventure all’aria aperta. Il tutto giovandosi di grandi spazi interni, che rendono più gradevole l’esperienza di viaggio a bordo. Il basso coefficiente di resistenza aerodinamica, ossia il Cx, pari a 0.29, agevola la silenziosità e la scorrevolezza del mezzo, aumentando la quantità di strada percorribile in elettrico.

La Nuova Jeep Compass promette una versatilità e una capacità d’azione degna della reputazione del marchio di cui si fregia. Un dovere istituzionale, verrebbe da dire. L’altezza da terra superiore a 200 mm, gli angoli di attacco e di partenza ottimizzati e i guadi dell’acqua fino a 480 mm garantiscono sicurezza su tutti i terreni. Proprio come vogliono gli acquirenti. Accanto a lei, nelle concessionarie del marchio, si potrà ammirare la Avenger, che continua a stupire.