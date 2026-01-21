Opel Grandland Electric AWD: la guida invernale è più divertente con la trazione integrale elettrica

Guidare in estate è piacevole e generalmente semplice ma la situazione cambia in inverno quando si affrontano strade con brina, neve o ghiaccio. In questi casi è fondamentale poter contare su un veicolo affidabile, capace di garantire sicurezza sia su tratti pianeggianti scivolosi sia durante un viaggio invernale attraverso un passo di montagna.

Il nuovo Opel Grandland Electric AWD, dotato di trazione integrale, nasce proprio per rispondere a queste esigenze e dà il meglio di sé nella stagione fredda, assicurando comfort e protezione a conducente e passeggeri. Il modello si distingue per la tecnologia di trazione elettrica a zero emissioni locali ed è il primo Opel completamente elettrico con AWD, abbinato di serie a un telaio con Frequency Selective Damping, soluzione che migliora sensibilmente il comfort e la stabilità nella guida invernale.

Opel Grandland Electric AWD: con 325 CV, coppia di 509 Nm, due motori elettrici e quattro modalità di guida ideale su neve e ghiaccio

Innanzitutto, diamo un’occhiata alle impressionanti prestazioni: Opel Grandland Electric AWD vanta una potenza complessiva di 239 kW (325 CV). Il principale vantaggio del sistema di trazione: il nuovo sistema di trazione integrale combina il motore da 157 kW (213 CV) già presente sul modello elettrico a trazione anteriore con un ulteriore motore elettrico da 83 kW (112 CV) per le ruote posteriori. Questo concetto a doppio motore è particolarmente vantaggioso per la Grandland Electric AWD nelle curve strette. Guidare sulle tortuose strade di montagna dalla valle alle località sciistiche più elevate diventa ancora più rilassato e sicuro.

Questo è ulteriormente migliorato dalla coppia massima prontamente disponibile di 509 Newton metri (343 Newton metri all’anteriore e 166 Newton metri al posteriore), che garantisce un’accelerazione generosa, soprattutto in fase di sorpasso o in salita su strade di montagna ripide, rendendo l’esperienza di guida davvero piacevole.

Per un contatto ottimale con la strada e un’aderenza affidabile, il telaio e le modalità di guida selezionabili individualmente della Opel Grandland Electric AWD sono fondamentali. Innanzitutto, diamo un’occhiata al telaio: l’esclusiva tecnologia Frequency Selective Damping utilizza una valvola aggiuntiva e un secondo circuito dell’olio nell’ammortizzatore per fornire diverse caratteristiche di smorzamento a seconda della situazione, del fondo stradale e dello stile di guida.

Questo consente una guida confortevole alle alte frequenze, come su strade di montagna sconnesse o sul pavé, e un’esperienza di guida più sportiva e diretta con un contatto con la strada più immediato alle basse frequenze. La Grandland Electric AWD reagisce quindi in modo ancora più immediato e diretto a ogni input del guidatore, mantenendo la stabilità tipica di Opel in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada. La specifica messa a punto di molle, stabilizzatori, sterzo ed ESP enfatizza ulteriormente il carattere Opel del telaio e della maneggevolezza.

La modalità di guida preferita per neve, ghiaccio e superfici scivolose è “4WD “, ovvero la trazione integrale. In questa modalità, entrambi i motori funzionano ininterrottamente, distribuendo la potenza uniformemente su tutte e quattro le ruote per garantire un’aderenza ottimale in ogni momento. Per migliorare ulteriormente la trazione, i sistemi ESP e di controllo della trazione passano a impostazioni specifiche. In questa modalità sono disponibili la massima potenza e coppia massima. Pertanto, “4WD” è l’impostazione che dà il massimo quando si guida sulla neve o in condizioni meteorologiche avverse, aumentando significativamente la sicurezza in queste situazioni.

Sebbene meno importante in condizioni invernali, vale la pena menzionarlo per completezza: il modello a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi, grazie in gran parte alla sua eccezionale aerodinamica. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di Cx = 0,278, la trazione integrale è la variante Grandland più aerodinamica disponibile. Importante anche quando si pianificano viaggi più lunghi: la sua batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh (capacità utilizzabile) consente al SUV top di gamma di percorrere fino a 502 chilometri (WLTP ) senza bisogno di ricarica.

Se il veicolo a trazione integrale necessita di una ricarica, una breve sosta presso una stazione di ricarica rapida pubblica di meno di 30 minuti è sufficiente per caricare la batteria dal 20 all’80% della capacità. Un ulteriore vantaggio durante la stagione buia: con i fari adattivi Intelli-Lux HD, la Grandland Electric AWD (e presto anche la nuova Opel Astra ) offre su richiesta una pluripremiata tecnologia di illuminazione che illumina perfettamente la strada e l’ambiente circostante in ogni momento, senza abbagliare gli altri utenti della strada.