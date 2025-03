Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati diventano Automotive Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026

La Fondazione Milano Cortina 2026 e Stellantis hanno ufficialmente annunciato oggi un’importante collaborazione che vedrà Stellantis, con i suoi prestigiosi marchi italiani, diventare Automotive Premium Partner per i Giochi Invernali Olimpici e Paralimpici 2026. I marchi storici dell’automobile italiana, come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, si uniscono a questo progetto, abbracciando e condividendo i valori che caratterizzano lo spirito olimpico e paralimpico. Con il loro impegno straordinario, questi marchi contribuiranno a fornire il parco vetture necessario per supportare l’organizzazione e lo svolgimento dell’evento sportivo, che si terrà a Milano Cortina nel 2026, impegnandosi a garantire la disponibilità dei veicoli richiesti prima e durante tutta la durata dei Giochi, con un’attenzione particolare alla mobilità sostenibile e all’efficienza.

Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati hanno scelto di impegnarsi in uno sforzo eccezionale per i Giochi Olimpici di Milano Cortina

Oltre 3.500 atleti provenienti da 93 Paesi diversi si sfideranno per conquistare 195 medaglie in 16 discipline olimpiche e 6 sport paralimpici, immersi nei magnifici paesaggi italiani. Questo evento rappresenta un’esperienza unica, aperta e inclusiva, che si fonda sulla ricerca costante dell’eccellenza sportiva e sul rispetto per la sostenibilità. È un’opportunità straordinaria per riunire i brand automobilistici che hanno segnato la storia del settore con l’Italia e con i valori universali dei Giochi Olimpici e Paralimpici, valori che rispecchiano appieno il DNA dei marchi coinvolti.

Attraverso la partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati hanno scelto di abbracciare con entusiasmo questo progetto che coinvolge l’intero territorio italiano, impegnandosi a sostenere i principi fondamentali del Movimento Olimpico e Paralimpico e a promuovere i valori di inclusività, impegno e spirito di squadra.

Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, ha dichiarato: “Attraverso la collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, Stellantis ha scelto di essere parte di un progetto che coinvolge l’intero territorio italiano, supportando i valori dello sport e dell’Olimpismo. Siamo davvero orgogliosi di mettere a disposizione le competenze e l’impegno delle persone che lavorano per i nostri marchi italiani, contribuendo a un evento di tale rilevanza. Questo evento sottolineerà a livello globale l’immagine di un Paese che punta all’eccellenza, grazie alla cooperazione tra le principali realtà nazionali che condividono valori comuni. Insieme, tutti, in Italia, dimostriamo che è possibile fare grandi cose”.

Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, ha affermato: “Siamo entusiasti di questa collaborazione, che offre soluzioni fondamentali per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le vetture di servizio e rappresentanza saranno essenziali per gli spostamenti interni durante l’evento.Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati hanno giocato un ruolo chiave nel rendere l’Italia competitiva a livello globale, e riconosciamo con ammirazione il loro impegno nell’innovazione tecnologica e nel design, valori che si allineano perfettamente con lo spirito dei nostri Giochi. Questa partnership testimonia anche l’interesse delle grandi aziende nel far parte di un evento sportivo che garantirà una visibilità senza pari per l’Italia.”