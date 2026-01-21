Stellantis riunisce in Germania oltre 3.000 concessionari, investitori, dipendenti e partner 

Stellantis Germania inaugura l’anno riunendo oltre 3.000 concessionari, investitori, dipendenti e partner commerciali durante l’evento Connect. Da oggi e per tre giorni, il Centro Congressi RheinMain di Wiesbaden diventa il punto di riferimento per il confronto su partnership, innovazione e crescita sostenibile. Sotto il motto “Connect – The Power of Stellantis”, Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania, ha illustrato le priorità strategiche per i prossimi mesi.

Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e amministratore delegato di Stellantis Germania, sottolinea l’importanza di una stretta collaborazione con i partner

Al centro dell’agenda figurano numerose iniziative e ottimizzazioni mirate a rafforzare il settore retail, migliorandone efficienza e competitività. Huettl ha ribadito che il successo del gruppo dipende in modo determinante dal contributo dei partner sul territorio, evidenziando come una collaborazione stretta, continuativa e orientata ai risultati tra Stellantis e la rete retail rappresenti la leva fondamentale per affrontare le sfide del mercato e sostenere una crescita duratura.

Fin dalla prima settimana Connect di maggio 2025, Stellantis e il settore del trading hanno lavorato intensamente su temi che migliorano la liquidità, la pianificazione, la comunicazione e l’attività operativa dei partner.

Un elemento chiave di questa strategia è il margine di base del rivenditore, che aumenterà per tutti i marchi il 1° febbraio 2026, come annunciato martedì da Huettl. Anche la comunicazione con i partner e il supporto in loco sono stati progressivamente migliorati. Ad esempio, la forza vendita sul campo è stata ristrutturata per concentrarsi sui singoli marchi e sono state create dieci nuove posizioni nel reparto di assistenza sul campo. “Abbiamo delineato i nostri piani in autunno. Abbiamo mantenuto le promesse. E continueremo a mantenerle”, ha sottolineato Huettl.

Durante le presentazioni e i workshop organizzati dai marchi e dalle business unit Stellantis, che spaziano tra post-vendita, B2B, finanziamenti, auto usate e assistenza, i partecipanti acquisiranno spunti pratici su temi strategici e misure operative. Un momento clou della fiera è l’ampia esposizione di veicoli che abbraccia tutte le categorie dei marchi.

Connect ha debuttato nel 2025. La risposta positiva e la forte partecipazione costituiscono la base per Connect 2026. Stellantis sta quindi affermando chiaramente l’importanza delle vendite: con un programma ampliato, contenuti più approfonditi e un’attenzione ancora maggiore alle partnership.