Jeep torna agli X Games di Aspen 2026 con una partnership di prestigio 

Jeep annuncia il suo ritorno agli X Games con una partnership significativamente ampliata per la sua 25a edizione a Buttermilk, dal 23 al 25 gennaio 2026. Per la prima volta, il marchio Jeep sarà presenting partner dell’evento, pur tornando al suo precedente ruolo di partner automobilistico esclusivo, a sottolineare oltre due decenni di collaborazione incentrata su prestazioni, avventura e innovazione. La partnership includerà estensioni a livello televisivo, lineare, social, digitale ed esperienziale.

Il festival di action sport e musica più rinomato al mondo, ufficialmente riconosciuto come X Games Aspen 2026 Driven by Jeep, metterà in risalto il motto fondamentale del marchio “go anywhere, do anything”. Durante i tre giorni dell’evento, i fan potranno aspettarsi integrazioni migliorate in loco, esperienze guidate dagli atleti, presentazioni di veicoli pronti per la neve e contenuti personalizzati che celebrano lo spirito condiviso di libertà ed espressione incarnato da Jeep e dagli X Games.

“Non esiste veicolo migliore per portare gli automobilisti sulle piste delle nostre leggendarie Jeep 4×4”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “La neve è in assoluto uno dei nostri terreni preferiti da affrontare, quindi, con questo in mente, siamo tornati più grandi che mai come sponsor principale degli X Games di Aspen di quest’anno, dove gli appassionati di sport e di attività all’aria aperta che condividono la passione per l’avventura e tracciano la propria strada possono brillare. I partecipanti potranno anche ammirare da vicino i nostri veicoli, tra cui la Jeep Wrangler Whitecap Edition, progettata appositamente per i nostri amanti della neve e presentata di recente nell’ambito della nostra iniziativa di lancio di prodotto Twelve 4 Twelve, che durerà un anno “.

“Riportare il marchio Jeep ad Aspen come nostro primo presenting partner in assoluto è una grande vittoria per gli X Games”, ha dichiarato Cherie Cohen, Global Chief Revenue Officer degli X Games. “Sono stati una parte indispensabile degli X Games per oltre 20 anni e siamo entusiasti di portare questa collaborazione a un nuovo livello. Insieme, stiamo alzando l’asticella delle esperienze per atleti e tifosi e portando l’impegno del marchio americano di Stellantis per l’eccellenza nell’epicentro degli sport invernali”.

X Games Aspen 2026 Driven by Jeep riunirà oltre 150 tra i migliori atleti al mondo di sci, snowboard e motoslitta, oltre alle migliori performance musicali di Alesso, Disco Lines e altri, per un weekend elettrizzante di competizione, cultura e coinvolgimento dei fan. Tutti gli eventi saranno gratuiti e aperti al pubblico durante il giorno, con biglietti obbligatori dopo le 16:00 MT.