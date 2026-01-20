Nuova Alfa Romeo Stelvio: il rinvio al 2028 sarà perdonato se sarà meno Peugeot del previsto

Nuova Alfa Romeo Stelvio arriverà nel 2028. La notizia è stata ufficialmente confermata direttamente dal Salone dell’auto di Bruxelles 2026 nei giorni scorsi dal numero uno della casa automobilistica del biscione, l’amministratore delegato Santo Ficili. Quindi questo significa un ritardo di circa 3 anni rispetto a quanto previsto inizialmente, dato che in un primo momento questo modello doveva essere presentato intorno alla metà del 2025.

Se il rinvio al 2028 è dovuto ad un ripensamento del design della nuova Alfa Romeo Stelvio allora forse si sta seguendo la strada giusta

Questo maxi ritardo, giustificato con la necessità di adeguare la gamma di motori della nuova Alfa Romeo Stelvio con l’introduzione di motori termici, in realtà potrebbe essersi reso necessario a causa di un ripensamento sull’intero progetto giudicato molto probabilmente non particolarmente convincente dai nuovi vertici della casa milanese. Ricordiamo che dopo le prime immagini di brevetto e le prime foto spia del prototipo camuffato molti tra gli alfisti hanno protestato dicendo che il SUV sembrava essere diventato troppo simile nello stile ad altre auto del gruppo Stellantis ed in particolare a quelle di Peugeot.

Forse queste critiche potrebbero aver indotto i dirigenti di Alfa Romeo a cambiare radicalmente lo stile del modello e da ciò potrebbe essere derivato questo maxi ritardo. Ovviamente le nostre al momento sono solo supposizioni dato che di ufficiale al momento non c’è proprio nulla. Sappiamo solo che a metà del 2026 il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale del gruppo e di conseguenza arriveranno preziose indicazioni sui futuri progetto previsti per il Biscione.

Se così fosse molti tra i fan del biscione tirerebbero un sospiro di sollievo. Le prime immagini della nuova Alfa Romeo Stelvio erano sembrate troppo simili a quelle di altri Suv di Stellantis mentre ovviamente gli alfisti si augurano che questo modello sia ancora un qualcosa di unico e speciale come l’attuale generazione che a 10 anni dal debutto sul mercato continua ad avere un certo fascino. Alla fine basterebbe davvero poco per migliorare la situazione e dare ai futuri modelli del biscione un’identità più definita e specifica di quello che è da sempre il DNA del biscione. Di una cosa siamo certi, il rinvio al 2028 sarà perdonato se lo stile della futura Stelvio sarà meno Peugeot del previsto.