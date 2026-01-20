Alfa Romeo nel 2025 ha aumentato le vendite del 37% in Svizzera

Nel 2025 Alfa Romeo ha registrato una crescita molto rilevante sul mercato svizzero, rafforzando in modo deciso la propria presenza nel Paese. I dati diffusi da Auto-Schweiz indicano un aumento del 37% delle nuove immatricolazioni rispetto all’anno precedente, un risultato che testimonia il rinnovato interesse dei clienti verso il marchio del Biscione. Nel corso dell’anno sono state infatti registrate 1.177 nuove vetture della casa milanese, un numero che segna un netto passo avanti rispetto al 2024.

Il SUV compatto Alfa Romeo Junior guida le statistiche di vendita interne del marchio con una quota di mercato di circa il 60%

A trainare le vendite è stato soprattutto l’Alfa Romeo Junior, che nel suo primo anno completo di commercializzazione si è imposto come modello più richiesto. Il nuovo SUV compatto di fascia premium ha rappresentato circa il 60% delle immatricolazioni complessive del marchio in Svizzera, confermandosi il perno dell’attuale gamma. Alle sue spalle si collocano lo Stelvio, che ha inciso per circa il 16%, e il Tonale con una quota intorno al 15%. Più contenuti, ma comunque significativi, i numeri della Giulia, la berlina sportiva che continua a raccogliere consensi e ha coperto circa il 9% delle nuove registrazioni.

Alfa Romeo ha gettato le basi per proseguire il suo trend positivo nel 2026. Il lancio sul mercato della nuova Alfa Romeo Tonale, recentemente presentata, è imminente. Le versioni 100% elettriche opzionali della Junior supportano ulteriormente la transizione verso l’elettromobilità. Con la continua disponibilità dei modelli diesel Giulia e Stelvio, il marchio soddisfa anche la richiesta di molti automobilisti abituali di questa tecnologia di propulsione particolarmente efficiente. E anche chi è particolarmente attento alla sportività può rallegrarsi: le versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio, con una potenza di ben oltre 500 CV, saranno presto di nuovo disponibili.

Advertisement

Yannick Lagger, Brand Director Alfa Romeo Svizzera presso Astara ha dichiarato: “Il forte aumento delle nostre immatricolazioni dimostra quanto il design italiano, la tecnologia moderna e la genuina passione per la guida siano apprezzati dai nostri clienti. La Junior, in particolare, è diventata subito un bestseller grazie alle sue diverse opzioni di propulsione, dal mild hybrid con trazione integrale alla versione 100% elettrica”.

“Nel 2026 continueremo coerentemente su questa strada: la nuova Alfa Romeo Tonale sta per essere lanciata e stupirà nelle versioni ibrida e ibrida plug-in. Inoltre, i modelli Quadrifoglio da oltre 500 CV di Giulia e Stelvio festeggeranno il loro ritorno, una chiara dichiarazione di prestazioni e passione”.