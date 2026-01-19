Jeep Renegade: frontale ispirato alla Compass per la versione aggiornata

Come vi abbiamo scritto nei giorni scorsi la nuova Jeep Renegade si farà. La futura generazione del SUV compatto di Jeep inizierà la sua produzione in Brasile nel 2028. Al momento non è ancora chiaro se la vettura arriverà anche in Europa. Attualmente infatti dalle nostre parti in modello è uscito di produzione mentre in Brasile presto riceverà un leggero restyling in attesa del debutto della prossima generazione nel 2028. Oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore il sito Moparinsiders.com ha pubblicato nuove foto spia del prototipo camuffato della versione aggiornata del modello, quello che insomma sarà commercializzato in Brasile fino all’avvento della futura generazione nel 2028, avvistato in fase di test in Brasile negli scatti realizzati da Marlos Ney Vidal.

Il restyling di Jeep Renegade la renderà più simile alla nuova Compass nello stile

Dalle immagini che vi mostriamo appare evidente che l’aggiornamento di Jeep Renegade sarà fatto per rendere il modello maggiormente in sintonia con il resto della gamma della casa automobilistica americana ed in primis con la nuova Jeep Compass. Le somiglianze sono evidentissime nella parte frontale dove la Renegade aggiornata adotta un design della griglia chiaramente ispirato alla Jeep Compass (J4U) per il mercato europeo. Mentre la caratteristica griglia a sette feritoie Jeep rimane, gli elementi interni sono stati rivisti per un look più moderno e raffinato. I fari sembrano essere quelli del modello attuale, ma le luci diurne sono state aggiornate con una nuova firma LED a quattro segmenti.

La parte anteriore mostra ora prese d’aria centrale e inferiore con elementi a barra orizzontale, conferendo al frontale un aspetto più ampio e imponente. Sulle fiancate, le modifiche sono più discrete, con nuovi cerchi che differenziano i diversi allestimenti. La parte posteriore resta in gran parte nascosta dalla pesante mimetizzazione, ma i fanali posteriori sembrano adottare un layout più orizzontale, mentre il paraurti posteriore dovrebbe essere leggermente ridisegnato, senza richiedere un restyling completo. All’interno, l’aggiornamento più evidente riguarda il cruscotto, che potrebbe ispirarsi sempre alla Compass, con pannelli modernizzati e un sistema infotainment rinnovato per il SUV subcompatto.

Oltre al design aggiornato, la novità principale riguarda il motore. Per il 2026, la Jeep Renegade brasiliana introdurrà un sistema ibrido leggero (mHEV) a 48 volt, parte della strategia Bio-Hybrid di Stellantis, volto a migliorare consumi ed emissioni senza la complessità di un ibrido completo. Il sistema impiega due motori elettrici: uno sostituisce alternatore e motorino d’avviamento, l’altro assiste la propulsione con circa 28 CV e 5,6 kgfm di coppia, alimentato da una batteria compatta da 0,9 kWh sotto il sedile. Il cambio resta l’automatico a 6 rapporti Aisin, garantendo guida fluida e familiare.