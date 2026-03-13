Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con la formula “Zero Pensieri” a partire da 269 euro al mese

Lancia punta a rafforzare il lancio della nuova Lancia Ypsilon Ibrida con un fine settimana dedicato al contatto diretto con il pubblico. Sabato 14 e domenica 15 marzo, infatti, nelle concessionarie del marchio si terrà il Porte Aperte riservato alla compatta premium, un appuntamento che avrà come fulcro non solo il modello, ma anche la nuova proposta commerciale “Lancia Zero Pensieri”, studiata per rendere più semplice l’accesso alla motorizzazione ibrida della casa torinese.

L’iniziativa arriva in una fase importante per Lancia, impegnata nel rilancio del marchio attraverso una gamma rinnovata e un posizionamento che punta su stile, tecnologia e formule commerciali più immediate. In questo contesto, la nuova Lancia Ypsilon Ibrida rappresenta uno dei modelli chiave della strategia. Durante il weekend, i clienti potranno recarsi in una delle 160 concessionarie Casa Lancia presenti in Italia per vedere da vicino l’auto, approfondirne le caratteristiche e valutare l’offerta disponibile sulle vetture in pronta consegna.

Il punto più forte dell’operazione commerciale è proprio la formula “Zero Pensieri”. Fino al 31 marzo 2026, la nuova Lancia Ypsilon Ibrida viene proposta a partire da 269 euro al mese, con TAN 0% e senza maxirata finale. Il piano prevede un anticipo di 7.822 euro e 48 rate mensili da 269 euro, con TAEG al 3,50%. La casa sottolinea tre elementi chiave della proposta: zero interessi, zero maxirata e zero attesa, grazie alla disponibilità immediata delle vetture. In un mercato in cui la formula finanziaria incide sempre di più nelle scelte d’acquisto, Lancia prova così a costruire una proposta chiara, leggibile e meno complessa rispetto a soluzioni più articolate.

Al centro dell’attenzione, naturalmente, c’è il prodotto. La nuova Lancia Ypsilon Ibrida adotta un sistema ibrido di ultima generazione basato su un motore 1.2 litri da 110 cavalli, con architettura a 3 cilindri e tecnologia a 48 volt. Il powertrain è abbinato al cambio automatico e-DCT a sei rapporti, una soluzione pensata per offrire una guida più fluida, consumi contenuti e una migliore fruibilità soprattutto nei percorsi urbani. È una configurazione che guarda a chi cerca un’auto compatta ma evoluta, capace di coniugare praticità quotidiana e contenuti tecnici aggiornati.

La nuova compatta premium del marchio gioca però una parte importante della sua identità anche sul piano dell’esperienza a bordo. L’abitacolo è stato progettato per esprimere un’idea di eleganza contemporanea, con una particolare attenzione ai materiali, alla sostenibilità e a un’impostazione stilistica che richiama il design italiano. Non manca il lato tecnologico, affidato al sistema infotainment S.A.L.A., che comprende due schermi da 10,25 pollici e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un impianto che punta a rendere la connettività semplice, immediata e coerente con le aspettative di una clientela sempre più abituata a interfacce digitali intuitive.

Il Porte Aperte del 14 e 15 marzo diventa quindi molto più di un semplice weekend promozionale. Per Lancia è un’occasione per riportare il pubblico in showroom, mostrare da vicino la nuova Ypsilon e far percepire in modo concreto la direzione intrapresa dal marchio. Per i clienti, invece, può essere il momento giusto per valutare una proposta che unisce motorizzazione ibrida, dotazioni moderne e una formula d’acquisto studiata per abbattere alcune delle principali barriere economiche all’ingresso.

Con la nuova Ypsilon Ibrida, Lancia prova a giocare una partita importante nel segmento delle compatte di impostazione premium. E lo fa puntando su una combinazione precisa: identità di marca, efficienza tecnica e condizioni commerciali trasparenti. Il weekend di Porte Aperte sarà il banco di prova più immediato per capire quanto questa formula saprà convincere il mercato italiano.