Jeep Wrangler Rockslide: debutta negli USA il quinto modello della serie Twelve 4 Twelve

Jeep amplia la propria interpretazione dell’off-road con la Jeep Wrangler Rockslide 2026, quinta edizione speciale Twelve 4 Twelve. Questo modello nasce per esaltare la solidità e il carattere delle versioni Sahara e Rubicon, introducendo al tempo stesso una nuova direzione creativa nel design del marchio. La Rockslide combina dettagli blu decisi e una forte identità visiva con contenuti tecnici già collaudati, mantenendo intatto il DNA Jeep. Il risultato è una Wrangler che unisce stile, personalità e autentiche capacità fuoristrada, restando fedele alla filosofia del brand: realizzare veicoli pensati per uno scopo preciso e orientati alla massima funzionalità.

Jeep Wrangler Rockslide porta la personalizzazione di fabbrica a un livello superiore

“La Jeep Rockslide amplifica ciò che i proprietari di Wrangler e Gladiator richiedono, ovvero capacità inarrestabili, e le unisce all’espressione personale che amano”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Radicata nei punti di forza di Sahara e Rubicon, Rockslide porta la personalizzazione di fabbrica a un livello superiore, rimanendo fedele al DNA del marchio Jeep. E il blu continua a distinguersi come un colore che riflette la nostra eredità, l’individualità e il forte legame emotivo che la nostra community ha con i suoi veicoli fuoristrada.”

L’edizione speciale Jeep Wrangler Rockslide si distingue per una montagna di accenti blu, che aggiungono un contrasto vivido e uno stile deciso a tutto il veicolo. Gli elementi esterni includono un tetto in tinta con la carrozzeria Anvil e una cornice della griglia abbinata, strisce laterali Blue Agave, decalcomanie laterali sul cofano e la classica grafica “4 Wheel Drive”.

All’interno, Jeep Wrangler Rockslide introduce la prima espansione dello spazio colore degli interni della serie Twelve 4 Twelve, con una cornice del cruscotto, una console centrale e inserti sui braccioli delle portiere in Indigo Blue con cuciture argentate a contrasto, sedili in tessuto Jean Blue originali e dettagli esclusivi Rockslide, tra cui una targhetta sul portellone.

I clienti possono anche scegliere qualsiasi colore esterno Jeep Wrangler da abbinare al pacchetto Rockslide, creando un look più personalizzato e robusto, completato dai contenuti specifici dei modelli Sahara e Rubicon.

Debutta anche l’ edizione speciale Jeep Gladiator Rockslide, che porta gli stessi elementi di design blu nella parte anteriore e i dettagli orientati alle capacità fuoristrada all’unico pickup decappottabile del settore, completati da una capacità di traino insuperabile di 3.500 kg, un carico utile fino a 780 kg e il miglior spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e per la testa sia nella parte anteriore che posteriore della categoria, offrendo ai clienti un altro modo audace per personalizzare la propria esperienza fuoristrada. La Gladiator Rockslide è disponibile sui modelli Rubicon e Mojave.

Gli ordini per i nuovi modelli Jeep Wrangler Rockslide e Jeep Gladiator Rockslide 2026 saranno aperti ad aprile. Il prezzo sarà di 695 dollari in aggiunta ai modelli con equipaggiamento simile e hardtop in tinta con la carrozzeria. Su Rubicon e Mojave, la Rockslide aggiunge i parafanghi in tinta con la carrozzeria, mentre sulla Sahara aggiunge un esclusivo rock rail, anch’esso al prezzo di 695 dollari.