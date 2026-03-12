La Ferrari nascosta sotto i piumoni: il ritrovamento che ha fatto impazzire il mondo

Ogni ritrovamento “da fienile” (meglio noti come barn find) ha una storia a sé, ma alcuni hanno una storia semplicemente più straordinaria delle altre. C’è il caso della vecchia bella Fiat sepolta sotto decenni di polvere e rimpianti. Romantico, certo, ma alla fine è sempre la stessa triste immagine. C’è poi quello che capita una volta sola nella storia dell’automobilismo, ed è la storia della collezione Baillon. E qui un nome la fa da padrona: parliamo di Ferrari.

Roger Baillon era un imprenditore dei trasporti della Francia occidentale con un’ossessione perfettamente ragionevole: le automobili. Oltre cento vetture del dopoguerra accumulate con la visione di aprire un museo privato, conservate in fienili e rimesse sparse su una tenuta di campagna.

Il museo non aprì mai. Negli anni Settanta fu costretto a venderne una cinquantina, poi il progetto si sgretolò lentamente, come la lamiera dei magazzini ha ceduto agli agenti atmosferici. Baillon morì a metà degli anni Duemila. Lasciò tutto al figlio, che morì solo un decennio dopo. Le auto rimasero lì, a invecchiare in silenzio sotto pile di riviste, casse di legno e piumoni ammuffiti.

Quando la famiglia decise finalmente di stimare il valore della collezione, chiamò il fotografo Rémi Dargegen. La sua reazione disse tutto: “Mai più, in nessuna parte del mondo, verrà dissotterrato un simile tesoro”, gli fece eco Pierre Novikoff, specialista di Artcurial.

Sotto le macerie di carta e polvere c’erano Maserati, Hispano-Suiza, Delahaye, Delage, Bugatti, Panhard et Levassor. E poi lei: una Ferrari 250 GT SWB California Spider, uno degli esemplari più rari al mondo, originale, mai restaurata, con i fari anteriori coperti. Una delle sole 37 esistenti in quella configurazione.

Nel gennaio 2015, sessanta vetture della collezione andarono all’asta nella Francia occidentale. L’amministratore delegato di Artcurial la paragonò all’ingresso di Lord Carnarvon nella tomba di Tutankhamon. Non era esagerato. La California Spider, stimata intorno agli undici milioni di dollari, fu aggiudicata a oltre 16,2 milioni di euro.

La Maserati A6G 2000 del 1956 e la Ferrari 275 GTB Berlinetta del 1966 che erano parte della collezione trovarono acquirenti a 2,2 milioni di dollari ciascuna. La Talbot-Lago T26 Grand Sport SWB del 1949 a 1,9 milioni.

Il colpo di scena finale lo riservò un’auto che nessuno si aspettava: la Lancia Thema 8.32 del 1987, la berlina a quattro porte con il V8 Ferrari derivato dalla 308 QV, 157.000 chilometri sul groppone, venduta a poco più di 8mila euro. L’auto di tutti i giorni di Jacques Baillon, figlio di Roger, che si è rivelata, a modo suo, quasi altrettanto simbolica del resto della collezione.