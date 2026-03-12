Lancia Gamma, il SUV coupé si mostra impegnato nei test in Svezia

Quarant’anni di attesa non bastano a far correre Stellantis. La nuova Lancia Gamma, ammiraglia attesa come il segnale della rinascita del marchio torinese, slitterà al 2027. Colpa di una revisione sostanziale al progetto originale: quello che doveva essere un SUV 100% elettrico ha dovuto aprire le porte ai propulsori ibridi, con tutto ciò che questo comporta in termini di tempi di sviluppo e ingegneria.

Advertisement

Nel frattempo, i prototipi camuffati con il classico livrea psichedelica da test invernale sono stati avvistati nel nord della Svezia. E le immagini, nonostante il camouflage, confermano quello che in molti si aspettavano. La Lancia Gamma sarà un SUV coupé. Proprio come una Peugeot E-3008 in abito da sera, con dimensioni attorno ai 4,80 metri e una silhouette fastback che i tecnici del camuffamento hanno cercato di mascherare aggiungendo elementi posticci sopra il lunotto posteriore. Un trucco già visto sui prototipi della E-3008. Non ha funzionato neanche stavolta.

La parentela con DS N°8 e DS N°7 è evidente. Cofano, parafanghi anteriori, alloggiamenti degli specchietti e le caratteristiche maniglie a filo sono tutti elementi che tradiscono la piattaforma STLA condivisa. La produzione avverrà nello stabilimento Stellantis di Melfi, la stessa linea che sforna le cugine francesi. Nell’elettrico puro, la Gamma promette fino a 700 km di autonomia.

Advertisement

Sul fronte motorizzazioni, la gamma sarà ampia. Si parte da un mild-hybrid da 145 CV con motore tre cilindri benzina, si passa per un plug-in hybrid da 195 CV, fino ad arrivare alle tre declinazioni elettriche da 230, 245 e 350 CV. Ed è proprio quest’ultima che porta con sé il nome più pesante della storia Lancia, HF Integrale. Doppio motore elettrico, trazione integrale e un’etichetta che evoca sei titoli mondiali rally.

La versione più potente sarà la rivale diretta dell’Alpine A390, e dovrà dimostrare di meritare davvero quel nome. La presentazione è attesa entro fine anno. Poi, si aspetta il 2027. Di nuovo.