Opel celebra la sua tradizione e guarda al futuro al salone Rétromobile 2026

A Rétromobile 2026, Opel celebra 127 anni di innovazione tedesca con uno stand dedicato alla sua storia e al futuro del brand, nel padiglione 7.2 del Paris Expo Porte de Versailles. I visitatori potranno ammirare tre modelli iconici del passato affiancati alle vetture attuali, vivendo un percorso immersivo che racconta l’evoluzione del marchio. Al centro dello stand, una Opel Astra 2026 rappresenta il legame tra tradizione e modernità, simbolo della continuità tra l’ingegneria storica e le tecnologie di nuova generazione, offrendo un’esperienza unica agli appassionati di auto e design.

La prima partecipazione di Opel a Rétromobile, per celebrare 127 anni di produzione automobilistica e un patrimonio eccezionale

Il concept dello stand fonde sottilmente elementi retrò ed elettrici, grazie a un design grafico caratterizzato da nero, giallo e metallo spazzolato, evocando l’identità di Opel e la sua attenzione all’innovazione. Lo spazio di 240 m² , strutturato attorno a cinque veicoli, includerà anche un’area merchandising dedicata alla presentazione dello stile di vita Opel.

Forte della sua ricca tradizione, Opel si prepara a investire per la prima volta nel salone Rétromobile, dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026. Un evento importante per il marchio, che investe in uno degli eventi automobilistici più iconici al mondo. L’evento si terrà nel padiglione 7.2 , con una serata di anteprima martedì 27 gennaio , durante la quale il marchio presenterà la sua tradizione, i modelli iconici e la sua visione decisamente lungimirante.

Attraverso una selezione di veicoli storici e l’evidenziazione dei suoi nuovi prodotti, Opel offrirà un chiaro viaggio narrativo, fondendo tradizione e modernità, testimoniando oltre un secolo di innovazione e ingegneria tedesca.

“Partecipare a Rétromobile per la prima volta, e in occasione del suo 50° anniversario, è un simbolo forte per Opel. Vogliamo dimostrare che la nostra storia alimenta la nostra ambizione e che i nostri modelli futuri saranno la continuazione di questa passione che attraversa le generazioni”, sottolinea Charles Peugeot, Amministratore Delegato di Opel Francia.

A Rétromobile 2026, la nuova Opel Astra sarà presentata per la prima volta al pubblico francese, un momento significativo che segna l’ingresso della compatta più venduta in una nuova era. Progettata, sviluppata e prodotta a Rüsselsheim, questa nuova generazione adotta un design più affilato, più tecnico e più contemporaneo, fedele alla precisione tedesca. Presenta i fari anteriori Vizor modernizzati, più sottili ed espressivi, mentre il logo Blitz illuminato appare per la prima volta su Astra.

La nuova Astra introduce anche il sistema Intelli-Lux HD di ultima generazione, che incorpora oltre 50.000 elementi luminosi, una caratteristica esclusiva nel segmento. Gli interni, riprogettati all’insegna del comfort e della modernità, presentano i nuovi sedili ergonomici Intelli Seats, realizzati con materiali riciclati al 100%, in linea con l’iniziativa Greenovation di Opel. La versione elettrica vanta ora un’autonomia di 454 km (WLTP).

Questa nuova generazione apre un nuovo capitolo nella storia della più iconica auto compatta tedesca del marchio. La nuova Opel Mokka GSE, la versione più dinamica della gamma, porta su strada il DNA rally di Opel. 100% elettrica e dalle prestazioni elevatissime, incarna la sportività elettrificata pensata per l’uso quotidiano.

Con una potenza di 207 kW (280 CV) e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 s, la Mokka GSE diventa la Opel elettrica di serie più veloce mai realizzata. Il suo design OMG! GSE (cerchi da 20”, pinze gialle, cofano nero opzionale) ne afferma la personalità, mentre gli interni fondono sportività e tecnologie di bordo. Progettata per l’uso quotidiano, offre fino a 324 km di autonomia, ricarica rapida, caricabatterie di bordo da 11 kW e funzione V2L.

Per quanto riguarda invece i tre modelli iconici che saranno esposti, Opel Kadett C Coupé del 1978 rappresenta l’eleganza semplice e sportiva degli anni ’70, con linee compatte e un motore 1.2L da 55 CV che garantisce una guida vivace e autentica. Pioniere del DNA Astra, unisce praticità e piacere di guida, con cinque posti veri e un design pensato per durare. La Manta 400 Gruppo B del 1983, invece, incarna l’audacia dell’epoca dei rally: motore 2.4 litri da 275 CV, trazione posteriore e look aggressivo, una leggenda ancora oggi. Infine, la Monza GSE del 1986 combina lusso e sportività con il suo sei cilindri da 180 CV, trazione posteriore e interni raffinati, offrendo prestazioni elevate e comfort, simbolo del lato premium della gamma Opel degli anni ’80. Tutti e tre i modelli raccontano l’innovazione e lo spirito tecnico del marchio tedesco.