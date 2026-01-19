12Cilindri Yoonseul, Ferrari decide di esagerare con il programma Tailor Made

Possiamo stare certi che il programma di personalizzazione Tailor Made di Ferrari non serva solo a scegliere la sfumatura di tappetini coordinata all’outifit della serata di gala. Il Cavallino Rampante, infatti, ha deciso di assecondare le fantasie di un cliente sudcoreano con un progetto che definire “unico” è un eufemismo.

La base di partenza è una sontuosa Ferrari 12Cilindri, una Gran Turismo che non ha subito mutazioni meccaniche, ma che è stata letteralmente investita da un’ondata di arte asiatica. La vera operazione estetica, infatti, sta quasi tutta all’esterno, ed è la verniciatura, battezzata Yoonseul. In coreano il termine evoca lo scintillio del sole o della luna sull’acqua, ma all’atto pratico significa che l’auto è un camaleonte su ruote. La finitura iridescente vira dal verde al viola con riflessi blu a seconda di come la luce decide di schiaffeggiare la carrozzeria.

Ispirata alla ceramica Celadon, la Ferrari 12Cilindri “abbellita” (se si può dire per una meraviglia come questa già in fabbrica) sfoggia dettagli che farebbero impallidire i puristi. Per la prima volta nella storia, gli scudi della Scuderia Ferrari e il Cavallino Rampante sono riprodotti in forma traslucida. E se non bastasse a scuotere le tradizioni, ecco spuntare le pinze dei freni bianche, un dettaglio mai visto prima su una Ferrari in uscita dalla fabbrica.

Salendo a bordo, il livello di unicità raggiunge vette scioccanti. Ferrari ha infatti utilizzato, per la prima volta, un tessuto prodotto in Corea realizzato con una lavorazione a intreccio in crine di cavallo. I sedili, la plancia e il pavimento sono rivestiti di crine, con un motivo che viene persino replicato sul tetto in vetro tramite serigrafia. Per non farsi mancare nulla, le palette del cambio sono bianche (come le pinze) e il tunnel centrale riprende gli elementi traslucidi esterni.

Nonostante il prezzo di listino di una Ferrari 12Cilindri standard orbiti intorno ai 400.000 euro, il costo finale di questa stravaganza coreana rimane un segreto tra Maranello e il proprietario. Ma in fondo, quando decidi di rivestire la tua auto con i capelli di un equino e renderla traslucida, il conto in banca è probabilmente l’ultima delle preoccupazioni.