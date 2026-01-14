Nuova Opel Astra: i fari adattivi Intelli-Lux HD  una delle novità più interessanti

Nei giorni scorsi, la nuova Opel Astra e la nuova Astra Sports Tourer sono state presentate in anteprima mondiale in occasione del Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026, segnando un importante passo evolutivo per uno dei modelli più rappresentativi del marchio. L’ultima generazione della compatta Opel si distingue ora per un design più definito, una maggiore impronta tecnologica e una firma luminosa ancora più avanzata. Un ruolo centrale è affidato ai nuovi sistemi di illuminazione, che contribuiscono in modo significativo ad aumentare la sicurezza di guida, in particolare nelle condizioni di scarsa visibilità tipiche dei mesi invernali.

I fari adattivi Intelli-Lux HD anti-abbagliamento con oltre 50.000 elementi sono ora disponibili per la nuova Opel Astra

Per la prima volta, nuova Opel Astra e Astra Sports Tourer adottano i fari adattivi Intelli-Lux HD antiabbagliamento, dotati di oltre 50.000 elementi luminosi, una tecnologia di riferimento nel segmento già introdotta sul SUV di punta Grandland. A completare il rinnovamento estetico spiccano ulteriori dettagli distintivi, come il nuovo Opel Blitz, che debutta con illuminazione permanente e campeggia al centro della rinnovata bussola Opel illuminata e dell’Opel Vizor ulteriormente evoluto, rafforzando l’identità visiva del modello.

I clienti Opel conoscono già la tecnologia adattiva Intelli-Lux LED, già presente sulla precedente Astra, sulla Corsa, la piccola più popolare in Germania, e persino su Combo. Per la nuova Opel Grandland, lanciata lo scorso anno, l’innovativa tecnologia Intelli-Lux è stata ulteriormente sviluppata. I fari anteriori Intelli-Lux HD di ultima generazione ora dispongono di oltre 50.000 elementi (esattamente 51.200, ovvero 25.600 per lato) e consentono quindi una distribuzione della luce ad alta risoluzione e senza abbagliamento. Premiata con il DVN Award 2025 nella categoria “Migliori fari” direttamente al lancio sul SUV top di gamma Grandland, questa tecnologia leader del segmento offre ora ancora più sicurezza e comfort anche nella nuova Opel Astra.

Il sistema all’avanguardia funziona in modo tale da trasformare la notte in giorno per il conducente e illuminare sempre con precisione la strada e l’area circostante. A seconda della situazione del traffico, la telecamera rileva gli utenti della strada provenienti dalla direzione opposta e quelli che precedono. Intelli-Lux HD li esclude in modo ancora più rapido e preciso rispetto alle precedenti tecnologie di illuminazione a matrice: il “tunnel luminoso”, ovvero l’area non illuminata dal fascio di luce, diventa ancora più stretto di prima, mentre il resto della strada e l’area circostante rimangono meglio illuminati.

In questo modo, il sistema offre una distribuzione della luce ancora più luminosa e uniforme, senza abbagliare gli altri utenti della strada. Studi scientifici dimostrano il vantaggio in termini di sicurezza: a una velocità di 80 km/h, gli oggetti davanti al veicolo possono essere rilevati circa 30-40 metri prima rispetto ai fari alogeni convenzionali. Ciò consente al conducente di reagire da uno a due secondi prima a un potenziale ostacolo e, se possibile, di evitare una collisione imminente.

Parallelamente, tutte le funzionalità automatiche del sistema Intelli-Lux sono state ulteriormente evolute, dalle luci diurne per l’uso urbano ed extraurbano fino alle funzioni dedicate alle curve e alle condizioni meteo avverse. Il fascio luminoso anteriore viene ora gestito in modo completamente digitale attraverso oltre 50.000 pixel, consentendo di orientare con precisione la visuale del conducente lungo il tracciato, soprattutto nei tratti curvilinei. In base all’angolo di sterzata, entra inoltre in funzione un modulo luminoso supplementare sul lato interessato, che amplia l’illuminazione laterale e riduce le zone d’ombra in curva. In presenza di pioggia o nebbia, il sistema riconosce il rischio di riflessi sull’asfalto bagnato e adatta automaticamente l’intensità della luce, limitando l’abbagliamento per i veicoli che procedono in senso opposto.

Inoltre, la tecnologia di illuminazione ad alta risoluzione non solo protegge gli occhi degli altri utenti della strada, ma anche quelli del conducente di Astra. Il sistema riconosce i segnali stradali presenti sulla strada e attenua l’intensità luminosa dei LED in modo che il loro riflesso non abbagli il conducente. E la “modalità turistica” garantisce che i fari Intelli-Lux HD possano sfruttare appieno le loro prestazioni e tutte le funzioni anche quando si guida in Paesi con circolazione a sinistra.

Ma non è solo con i rivoluzionari fari Intelli-Lux HD che la nuova Opel Astra e la nuova Astra Sports Tourer stabiliscono nuovi standard nel segmento. Con il loro inconfondibile design, si distinguono nettamente dai fari anteriori, soprattutto al buio. Un contributo decisivo è dato dal Blitz Opel anteriore. Per la prima volta su Astra, è illuminato in modo permanente. Lo stesso vale per il Vizor Opel, ora ancora più stretto e dal design più preciso, con l’emblema del marchio orgogliosamente posizionato al centro. Il Blitz, ad esempio, costituisce il punto di partenza per le fasce luminose che corrono orizzontalmente nei fari anteriori e verticalmente nella piega del cofano.

Il risultato: la bussola Opel, illuminata per la prima volta come leitmotiv stilistico del veicolo, è più accentuata che mai; la nuova Astra appare ancora più affilata, tecnica e moderna. Allo stesso tempo, il design rinnovato e ulteriormente sviluppato sottolinea la rapidità con cui Opel trasforma le idee visionarie in realtà: la plancia della nuova Astra si ispira alla Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo , la prima concept car phygital di Opel.