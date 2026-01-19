Leasys: con una quota del 24% è leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Nel corso del 2025 il mercato automotive italiano evidenzia un’ulteriore accelerazione del noleggio come modalità privilegiata di accesso alla mobilità, fino a superare il 30 per cento del totale delle immatricolazioni a livello nazionale. All’interno di questo contesto dinamico, Leasys, la joint venture paritetica tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, rafforza in modo significativo il proprio ruolo, affermandosi come leader nel noleggio a lungo termine e primo operatore del mercato italiano, con oltre 98 mila vetture immatricolate e una quota pari al 24 per cento.

Leasys che registra una quota del 22% nelle Passenger Car e del 37% nei veicoli commerciali leggeri

Tali risultati confermano la solidità della strategia di crescita perseguita da Leasys e la sua capacità di interpretare in maniera efficace le trasformazioni della domanda, sempre più orientata verso soluzioni di mobilità flessibili, sostenibili e integrate. Il presidio dell’intera catena del valore, unito a un’offerta modulare e personalizzabile, permette alla società di rispondere in modo puntuale alle esigenze di una clientela ampia e diversificata, che include fleet manager, piccole e medie imprese, professionisti e clienti privati.

Un elemento determinante della performance di Leasys è rappresentato dalla forte sinergia con Stellantis e con la rete dei Dealer dei brand del Gruppo. Nel 2025 questa collaborazione si è tradotta nella gestione del 63 per cento delle immatricolazioni Stellantis nel canale del noleggio a lungo termine, per un totale di 86.840 vetture. Dati che sottolineano il ruolo centrale di Leasys come partner di riferimento per la mobilità dei marchi Stellantis in Italia. In qualità di captive di Stellantis per il leasing operativo B2B, Leasys Italia mantiene al contempo un approccio aperto al mercato, collaborando anche con altri brand, che costituiscono circa il 10 per cento della flotta complessiva, così da garantire una risposta completa e coerente alle differenti necessità dei clienti.

La crescita di Leasys si manifesta inoltre in maniera trasversale sui principali segmenti di mercato. Nel comparto delle Passenger Car la società raggiunge una quota del 22 per cento, mentre nel segmento dei veicoli commerciali leggeri (LCV) arriva al 37 per cento, confermando l’efficacia di una proposta capace di supportare le diverse esigenze operative.