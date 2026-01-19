Volkswagen, l’ossessione di Trump per la Groenlandia fa male

Donald Trump ha deciso di alzare la temperatura globale, ma non stiamo parlando del clima. Si tratta dell’affare Groenlandia. L’amministrazione americana ha recentemente minacciato dazi del 10% su tutte le merci provenienti da nazioni europee come Germania, Francia e Regno Unito, per citare le più potenti sul tavolo, colpevoli di aver sostenuto l’isola ghiacciata.

Se le pretese di Washington non verranno soddisfatte entro l’1 giugno, con un sostanziale “mollate l’osso ghiacciato”, il balzello salirà al 25%, sommandosi al fardello del 15% già attivo sulle esportazioni di auto dall’Unione Europea verso gli States.

Per l’industria automobilistica europea, già impegnata a navigare tra la concorrenza cinese e una transizione energetica decisamente complessa, si tratta di un colpo basso. La Germania, locomotiva del settore, osserva i propri bilanci trasformarsi in un racconto horror: la sola Volkswagen stima che i dazi statunitensi siano costati circa 5 miliardi di euro nel 2025. Non sorridono nemmeno Porsche e Mercedes, mentre BMW tenta di limitare i danni grazie allo stabilimento messicano di San Luis Potosí, pur restando pericolosamente nel mirino.

Mentre Trump lancia avvertimenti, a Bruxelles l’atmosfera si fa pesante. Manfred Weber, presidente del PPE, ha chiarito che l’accordo commerciale UE-USA siglato lo scorso luglio è ormai congelato. L’approvazione del Parlamento Europeo, inoltre, è impossibile sotto il ricatto groenlandese.

Le regole comunitarie vietano dazi mirati a singoli Stati membri, poiché la politica tariffaria è competenza esclusiva dell’Unione. Eppure, il Tycoon sembra intenzionato a ignorare i manuali di diritto per puntare dritto al portafoglio dei costruttori.

Hildegard Müller, presidente della VDA (associazione dei costruttori tedeschi), invoca una risposta “strategica e intelligente” per evitare il collasso. Se l’Europa non troverà una contromossa efficace sulla decisioni possibili di Donald Trump, l’effetto collaterale sarà inevitabile: i prezzi delle auto in arrivo Oltreoceano saliranno a livelli siderali, diventando ancora più distanti dalle possibilità di molti consumatori.