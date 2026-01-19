Fiat 124 Spider: questa senza dubbio è la versione più potente ed estrema di sempre

Fiat 124 Spider è stata sul mercato per poco tempo ma nonostante ciò è rimasta nel cuore di molti fan di Fiat e non solo per via delle sue caratteristiche e di uno stile che ha fatto innamorare molti appassionati. A proposito di questa auto oggi vi segnaliamo che su Instagram è stata documentata dall’utente @kynetic24 la trasformazione della sua 124 Spider in una vettura sportiva estrema con un cuore Honda dalla potenza di 270 cavalli. Il proprietario ha deciso di dotare la sua auto di un vero e proprio kit fatto apposta per lei.

Questa Fiat 124 Spider con un motore da 270 cavalli e un kit widebody completo si fa sicuramente notare

Questa particolare Fiat 124 Spider infatti cattura subito lo sguardo grazie all’hardtop fisso e a un kit widebody completo che ne accentua la presenza su strada. I passaruota sono stati enormemente allargati, mentre splitter anteriori e posteriori conferiscono un’aggressività aerodinamica da vera sportiva. Completano il quadro i ganci di traino a vista e un alettone imponente, che dominano il profilo posteriore e sottolineano la vocazione estrema di questa 124 Spider.

L’autore di questa trasformazione ha pure spiegato il motivo di ciò. Secondo lui l’auto era perfetta come agilità e bilanciamento ma mancava di potenza. Per questa auto infatti negli USA veniva utilizzato il 1.4 turbo MultiAir da 160 cavalli non considerato però all’altezza da kynetic24 che ha deciso di donare alla sua auto un nuovo motore. Si tratta del motore Honda K24 aspirato.

La scelta del motore giapponese non è stata casuale: il K24 garantisce grande affidabilità, reperibilità semplice dei componenti, costi contenuti e una naturale propensione agli alti regimi. Tuttavia, installarlo nella Fiat 124 Spider non è stato banale: per posizionarlo sufficientemente in basso è stato necessario intervenire profondamente sul telaio, modificare la cremagliera dello sterzo, rivedere l’elettronica e riprogettare numerosi elementi del vano motore.

Il risultato finale è impressionante: la spider eroga circa 270 CV alle ruote a 8.000 giri, con una spinta notevole già dai 6.000 giri. Gli pneumatici slick da 275 mm montati su cerchi da 17” e l’aerodinamica ottimizzata permettono di sfruttare appieno il cambio manuale a sei marce, derivato dalla MX-5 NC.

Secondo il proprietario, la guida è completamente diversa: più coinvolgente, rumorosa e vibrante. Il progetto non è ancora concluso: l’adozione di un compressore volumetrico potrebbe rendere l’erogazione ancora più lineare e costante nei track day, portando questa Fiat 124 Spider a livelli da supercar unica al mondo.