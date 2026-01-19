Fiat Grande Panda Abarth: ecco come potrebbe essere in attesa di capire se sarà solo un allestimento

Fiat Grande Panda Abarth è un modello di cui si parla spesso. Sono già state numerose le ipotesi di design che vi abbiamo mostrato attraverso render realizzati da designer indipendenti. L’ultimo, che è appena stato pubblicato, è una creazione di Kleber Silva che immagina così questa futura versione dello scorpione del celebre modello di Fiat in attesa di capire se si tratterà di un semplice allestimento o di un modello distinto e separato. Molto dipenderà da quelle che saranno le decisioni del nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa chiamato a decidere cosa fare con il marchio Abarth, se confermarlo come brand indipendente o ridurlo ad un semplice allestimento, il più sportivo ed estremo, per le auto di Fiat.

Fiat Grande Panda Abarth: se si farà potrebbe essere molto simile al modello immaginato in questo render

In questo secondo caso sarebbe più facile probabilmente vedere una Fiat Grande Panda Abarth. In quanto non trattandosi più di scegliere quali modelli trasformare in Abarth come avviene oggi, è assai probabile che ogni vettura di Fiat possa avere in gamma questo allestimento. Se le cose andranno così lo scopriremo a giugno quando Antonio Filosa svelerà il nuovo piano industriale di Stellantis. Nel frattempo ci accontentiamo di questo render sicuramente molto realistico e ben riuscito che ci mostra per sommi capi quale effettivamente potrebbe essere lo stile esterno e anche interno della versione più “pepata” di Fiat Grande Panda.

Nelle immagini che vi mostriamo si intuisce che la versione scelta per questa interpretazione della futura e per il momento solo ipotetica Fiat Grande Panda Abarth è quella completamente elettrica ma a questo punto vista la marcia indietro di Abarth sull’elettrico non possiamo escludere che nel caso in cui questa versione di Grande Panda si faccia sul serio possa essere scelto un motore termico. Al momento però l’elettrico rimane in pole position perchè è quello che offrirebbe più potenza e cavalli al modello.

Questo render di Fiat Grande Panda Abarth si distingue immediatamente per la livrea rosso acceso, tipica del marchio Abarth, abbinata a numerosi dettagli in nero lucido e opaco che ne enfatizzano il carattere aggressivo. Il frontale è massiccio e muscoloso, con una griglia chiusa che integra la scritta Abarth in evidenza, fari sottili a LED con firma luminosa squadrata e un paraurti dal design sportivo, arricchito da prese d’aria e inserti grafici. Le fiancate presentano passaruota pronunciati, protezioni in plastica nera e cerchi in lega di grande diametro, che conferiscono un aspetto da crossover compatto ad alte prestazioni.

Al posteriore spiccano i fanali verticali a LED, un lunotto scuro e un paraurti scolpito con dettagli racing. L’abitacolo, visibile in un’altra immagine, appare moderno e tecnologico, con display digitale, infotainment orizzontale, volante sportivo Abarth e finiture rosse a contrasto. Nel complesso, il render propone una Grande Panda Abarth dal look deciso, giovane e fortemente orientato alla sportività urbana.