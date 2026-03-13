Citroën Racing ha scelto Théo Pourchaire e Joshua Dürksen per il Rookie test di Madrid

Il team Citroën Racing Formula E ha appena confermato che Théo Pourchaire e Joshua Dürksen rappresenteranno la squadra al prossimo ABB FIA Formula E World Championship Rookie Test che si terrà sul Circuito del Jarama di Madrid il 22 marzo.

Advertisement

Joshua Dürksen entra a far parte di Citroën Racing per la prima volta

Tornato a guidare la vettura francese, Théo Pourchaire ha avuto un’esperienza molto positiva con il team durante la sessione di prove libere riservata ai debuttanti all’E-Prix di Miami a febbraio. L’ex campione di Formula 2 ha costantemente impressionato per velocità, abilità e capacità di feedback durante il suo periodo al volante della GEN3 Evo, e Citroën Racing è lieta di dare il bentornato al francese per continuare a costruire su questo slancio positivo.

Entrando a far parte del team per la prima volta, Joshua Dürksen farà il suo debutto con Citroën Racing a Madrid. Il pilota paraguaiano si è affermato come uno dei giovani talenti più promettenti nel panorama delle monoposto junior e acquisirà la sua prima esperienza con il team nell’ambito dell’importantissimo programma per esordienti.

Advertisement

I test ufficiali per i piloti esordienti di Formula E offrono ai team una preziosa opportunità per valutare i talenti, continuando al contempo a lavorare allo sviluppo del pacchetto GEN3 Evo a metà stagione. La prima volta che Joshua ha guidato la vettura ha inoltre evidenziato l’importanza di queste sessioni come piattaforma per mettere in mostra i piloti emergenti e offrire loro un’esperienza significativa ai massimi livelli del motorsport elettrico.

Per Citroën Racing, i test di Madrid rivestono un’importanza ancora maggiore in quanto si svolgono in un mercato strategico chiave per il marchio, consentendo al contempo al team di valutare ulteriormente i giovani talenti più promettenti all’interno dell’ecosistema della Formula E.

Advertisement

Cyril Blais, Team Principal Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere nuovamente Théo nel team dopo l’eccellente lavoro svolto durante la sessione di Free Practice a Miami all’inizio di quest’anno. Si è integrato rapidamente con gli ingegneri, ha fornito feedback chiari e ha dimostrato un ottimo passo, quindi riportarlo con noi per continuare a costruire questo rapporto è stata una decisione molto naturale, soprattutto considerando i cambiamenti nel calendario globale del motorsport”.

“Siamo inoltre entusiasti di lavorare per la prima volta con Joshua. È un pilota che stiamo seguendo con attenzione, e questo è esattamente lo scopo dei rookie test: offrire ai talenti emergenti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità in un contesto Formula E. Sarà prezioso sia per Joshua sia per il team mentre proseguiamo il nostro programma di sviluppo con il pacchetto GEN3 Evo”.

Advertisement

Théo Pourchaire, Rookie Driver Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “È fantastico tornare con Citroën Racing per il rookie test di Madrid. L’esperienza a Miami all’inizio di questa stagione è stata estremamente positiva per me. Guidare per la prima volta la vettura GEN3 Evo e lavorare con il team mi ha permesso di capire davvero quanto la Formula E sia diversa rispetto ad altri campionati di monoposto. Da allora non vedevo l’ora di tornare in macchina e continuare questo percorso di apprendimento. A Madrid l’obiettivo sarà costruire su quanto abbiamo iniziato a Miami, supportare gli ingegneri nel programma di sviluppo e continuare a migliorare la mia comprensione della vettura, degli pneumatici e della gestione dell’energia. Sono molto grato a Citroën per questa opportunità e non vedo l’ora di tornare al volante”.

Joshua Dürksen, Rookie Driver Citroën Racing Formula E Team, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di unirmi a Citroën Racing per il rookie test di Madrid. La Formula E è un campionato completamente nuovo per me, quindi avere l’opportunità di guidare la GEN3 Evo e lavorare con un team così esperto è fantastico. L’obiettivo della giornata sarà imparare il più possibile: sulla vettura, sui sistemi e sul modo in cui opera un team di Formula E. È una sfida completamente diversa rispetto ad altre monoposto, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’energia e l’aspetto tecnico; quindi, presterò grande attenzione a ogni dettaglio. Voglio ringraziare Citroën Racing per la fiducia e farò tutto il possibile per sfruttare al massimo questa opportunità”.