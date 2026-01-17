Stellantis ottiene il suo miglior risultato di sempre nelle esportazioni e nella produzione in Sud America

Nel 2025 Stellantis ha festeggiato il quinto anniversario della propria presenza in Sud America raggiungendo traguardi senza precedenti, con i migliori risultati di sempre in termini di produzione ed esportazioni dalla nascita del Gruppo nel 2021. Durante l’anno sono stati esportati oltre 158.000 veicoli realizzati negli stabilimenti brasiliani, un dato che segna una crescita di circa il 36% rispetto al 2024 e un incremento di circa il 165% rispetto al primo anno di operatività.

La produzione di Stellantis in Sud America raggiunge i 993.000 veicoli, un nuovo record annuale

Questi numeri testimoniano un percorso di sviluppo solido e costante, sostenuto da investimenti industriali e da una gamma competitiva. Il 2025 si conferma così come l’anno più rilevante nella storia di Stellantis per le esportazioni dal Brasile, rafforzando il ruolo strategico del Paese come hub produttivo e logistico per l’intera regione sudamericana.

La performance è stata sostenuta dall’ottima performance dei tre poli industriali dell’azienda nel Paese. Il Polo Automobilistico di Betim (MG) ha guidato le esportazioni nel 2025, con 81.500 veicoli spediti, con un aumento di circa il 41% rispetto all’anno precedente. Il Polo Automobilistico di Porto Real (RJ) ha mantenuto un tasso di crescita costante e ha registrato un aumento del 38%, con 28.900 unità esportate dall’inizio dell’anno.

Advertisement

Successivamente, il Goiana Automotive Hub (PE) ha raggiunto nuovi record nel 2025 ed è stato responsabile dell’esportazione di 47.300 veicoli, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Anche lo stabilimento di Pernambuco ha contribuito all’espansione globale di Stellantis, con due modelli prodotti presso l’hub che hanno debuttato in nuovi mercati: la Jeep Commander e la Ram Rampage.

Tra i modelli che si sono distinti nelle esportazioni nel 2025, la Fiat Strada, il veicolo più venduto in tutto il Sud America, è stata la star a Betim (MG) e il veicolo più esportato durante tutto l’anno, con 39.600 unità spedite, esportate anche in alcuni paesi come il Ram 700. A Goiana (PE), la Jeep Compass ha guidato le esportazioni, con 15.800 unità, mentre a Porto Real (RJ) la Citroën Aircross è stata il modello più esportato, totalizzando 9.600 veicoli inviati all’estero.

Advertisement

“Il 2025 è stato un anno eccezionale per Stellantis. Questi risultati confermano la competitività del nostro portafoglio e la forza dei nostri marchi. Il Sud America svolge un ruolo strategico all’interno di Stellantis e rimane un pilastro fondamentale per soddisfare le esigenze della regione. I prodotti che sviluppiamo nel Paese riaffermano l’impegno dei nostri team nel fornire soluzioni che abbiano un impatto concreto sul mercato con qualità, efficienza e disciplina operativa”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

Accanto ai risultati record nelle esportazioni, nel 2025 Stellantis ha conseguito anche il più alto volume produttivo annuale dalla sua costituzione. In Sud America sono stati realizzati complessivamente 993.000 veicoli, stabilendo un nuovo primato storico per il Gruppo. In Brasile la produzione è cresciuta di circa il 12% rispetto al 2024, superando le 846.000 unità. Il contributo principale è arrivato dal Betim Automotive Hub, nello Stato di Minas Gerais, con oltre 525.000 veicoli prodotti e un incremento del 12% su base annua.

Advertisement

Lo stabilimento di Goiana, nel Pernambuco, ha raggiunto più di 250.000 unità, segnando una crescita di circa il 7%, mentre Porto Real, nello Stato di Rio de Janeiro, ha superato le 67.000 unità, con un aumento del 29%. Questi risultati evidenziano la solidità e la scala dell’operazione industriale brasiliana, sostenuta da un piano di investimenti da 32 miliardi di reais avviato nel 2025 e previsto fino al 2030, il più rilevante nella storia dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana.

“Il raggiungimento del volume di produzione più elevato dalla fondazione dell’azienda dimostra la solidità della nostra base industriale in Sud America e la nostra capacità di accelerare nuovi cicli di crescita. Continueremo a impegnarci per soddisfare le esigenze e i desideri dei nostri clienti, concentrandoci sull’innovazione e sull’eccellenza industriale in tutti i mercati in cui operiamo”, ha concluso Zola.