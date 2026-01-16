FIAT protagonista del Vertical Winter Tour 2026

Fiat torna come title sponsor del Vertical Winter Tour dopo il successo dello scorso anno. La casa torinese dimostra ancora una volta di essere sempre in prima fila quando si tratta di sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, lo sport e l’intrattenimento, nel nostro paese. Il brand di Stellantis sarà protagonista dell’evento nello Sponsor Village con Fiat 600 Sport edizione Milano Cortina 2026 e Grande Panda.

FIAT Vertical Winter Tour 2026: musica, sport e intrattenimento sulle nevi italiane

Il Tour toccherà ben nove località sciistiche distribuite lungo l’intero arco alpino, portando in pista un format ormai consolidato che combina musica, attività sportive e momenti di intrattenimento all’interno di un Villaggio dedicato e completamente aperto al pubblico. Si tratta di un’esperienza pensata per un pubblico ampio e trasversale, capace di coinvolgere famiglie, giovani, appassionati di sport e curiosi, in piena armonia con i valori FIAT di accessibilità, condivisione, inclusività e stile italiano, sempre riconoscibile e distintivo. Ogni tappa sarà un’occasione per vivere un mix di emozioni, socialità e divertimento, con spazi progettati per intrattenere e sorprendere chiunque decida di partecipare.

All’interno dello Sponsor Village, FIAT accoglierà i visitatori in uno spazio dedicato alla nuova 600 Sport, proposta in un’edizione speciale pensata per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, e alla iconica Grande Panda. Qui il pubblico potrà mettersi alla prova con giochi di abilità, testare la propria precisione e velocità, e vincere gadget esclusivi pensati per celebrare la passione per l’auto e lo sport. Per rievocare l’atmosfera e le emozioni olimpiche, sarà inoltre allestita una vera e propria tavola da curling, che permetterà a due giocatori di sfidarsi contemporaneamente, vivendo un’esperienza coinvolgente, divertente e adatta a tutte le età.

Advertisement

Oltre alle prove sportive e ai giochi interattivi, il Villaggio offrirà momenti di intrattenimento musicale e animazioni pensate per creare un contatto diretto con il pubblico, trasformando ogni tappa in un vero e proprio evento esperienziale. Sarà un’occasione unica per conoscere da vicino le auto FIAT, immergersi nello spirito olimpico e condividere momenti di gioia, curiosità e divertimento in un contesto aperto e inclusivo, dove ogni visitatore potrà sentirsi protagonista.

Immancabile la presenza di una zona dove poter effettuare i test drive. Gli appassionati potranno approfittarne per provare tutta la gamma della casa torinese ed in primis ovviamente la Grande Panda e la 600 Sport edizione Milano Cortina 2026. Ci sarà anche la possibilità di provare la recente 500 Hybrid che come sappiamo da pochi mesi viene prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori. Segnaliamo infine la presenza di Radio Deejay in qualità di media partner del FIAT Vertical Winter Tour 2026 per tutte le tappe.