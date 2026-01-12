FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026: la serie speciale avvistata in strada

FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 è l’edizione speciale creata appositamente in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 di febbraio. Oggi vi segnaliamo che nelle scorse ore un esemplare della vettura è stato avvistato in strada sopra una bisarca come si evince dalle foto spia pubblicate da Walter Vayr sui social realizzate da Gabetz Spy Unit. La vettura avvistata sarà probabilmente una delle prime ad arrivare nei concessionari. Ricordiamo che questa edizione speciale è nata in quanto Fiat al pari delle altre case italiane di Stellantis è Official Partner delle prossime Olimpiadi invernali.

Prime foto spia dal vivo per l’edizione speciale Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026

Le foto spia che vi mostriamo in questo nostro articolo ci danno la possibilità di osservare da vicino alcuni elementi stilistici distintivi che definiscono questa versione speciale della FIAT 600. La vettura si presenta con una carrozzeria caratterizzata dall’esclusiva tonalità Verde Mediterraneo, valorizzata dal tetto nero a contrasto e da cerchi in lega da 18 pollici con finitura scura, che rafforzano l’impronta sportiva dell’insieme.

La Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026, proposta in esclusiva per il mercato italiano, si distingue inoltre per una serie di dettagli estetici in nero che impreziosiscono componenti come la griglia anteriore e le maniglie delle portiere, contribuendo a un look più deciso ed elegante. A completare l’identità di questa edizione speciale è presente uno specifico badge con il logo “Milano Cortina 2026”, applicato sul montante laterale, che richiama l’evento e sottolinea il carattere celebrativo e distintivo del modello.

Advertisement

In linea con quanto visto all’esterno anche gli interni della FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 mettono in evidenza il carattere sportivo e dinamico che contraddistingue questa versione di Fiat 600, grazie a un’impostazione total black, a sedili dal taglio sportivo e a una plancia arricchita da un inedito rivestimento.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori, l’edizione speciale è proposta con soluzioni ibride da 110 o 145 CV, quest’ultima abbinata a un cambio automatico a sei marce, oltre alla variante completamente elettrica da 156 CV. Ricordiamo infine che il modello è già disponibile per il mercato italiano, con un prezzo promozionale di 25.900 euro riferito alla versione Hybrid da 145 CV.